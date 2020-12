Les réalisations remarquables de Liverpool en 2020 ont été récompensées par deux prix lors de l’émission Sports Personality de la BBC.

Les Reds ont été couronnés champions de la Premier League fin juin et ont remporté le premier vol avec une marge remarquable de 18 points, n’ayant remporté que six des 38 matches.

Jurgen Klopp était le cerveau derrière le triomphe et a conduit son équipe à égaler de nombreux records tout au long de la campagne, y compris le plus de victoires (32) et le plus de victoires à domicile (18) en une saison.

Le patron de Liverpool était présent pour recevoir le prix de l’entraîneur de l’année dimanche soir, tandis que son équipe vainqueur du titre a reçu le prix de l’équipe de l’année.

En acceptant le prix, Klopp a déclaré: « Lorsque l’entraîneur de l’équipe de l’année devient l’entraîneur de l’année, j’ai eu une équipe exceptionnelle sur le terrain, évidemment.

« Hendo (Jordan Henderson) les a presque tous mentionnés, mais mon équipe d’entraîneurs est évidemment la principale raison pour laquelle tout a fonctionné comme cela fonctionne, donc je suis vraiment heureux.

« Habituellement, vous gagnez un prix en tant qu’entraîneur de football, cette fois, évidemment, tous mes prétendants venaient de tous les sports différents et je n’avais jamais gagné quelque chose comme ça. C’est vraiment sympa.

« Au nom de mes entraîneurs, je l’accepte évidemment et le ramène à Liverpool. Merci beaucoup. »