La fenêtre de transfert est maintenant ouverte dans la plupart des ligues à travers le monde, et les spéculations s’intensifient sur les accords potentiels. Découvrez les derniers potins ci-dessous et voir tous les mouvements officiels ici.

Liverpool rejoint la course pour l’Alaba du Bayern

Liverpool est l’un des cinq clubs – y compris le Real Madrid – qui ont été en contact avec David AlabaSelon Fabrizio Romano, l ‘agent d’ un accord potentiel pour la star du Bayern Munich.

S’il est encore fort probable que le Real Madrid soit en tête de la course pour obtenir sa signature, il convient certainement de noter que les Reds ont jeté leur nom dans le chapeau, Jurgen Klopp étant bien conscient de ce qu’il apporte à la table.

Peu importe qui ouvre la voie, il est presque certain qu’Alaba ne restera pas à Munich au-delà de l’été.

David Alaba attire de nombreux prétendants de renom. Photo de Sebastian Widmann / Getty Images

Contact No Man United sur Goncalves

Record rapporte que Manchester United n’a pas encore pris contact avec le Sporting CP au sujet d’un accord pour Pedro Goncalves.

L’homme connu sous le nom de Pote a attiré beaucoup d’attention ces derniers temps avec cet accord possible ayant des nuances du mouvement qui a vu les Diables rouges amener Cristiano Ronaldo à Old Trafford il y a toutes ces années.

Des rapports précédents avaient indiqué que United avait déjà fait les premiers pas pour le signer, mais il s’avère que ce n’est pas le cas.

Sokratis quittera Gunners?

Défenseur d’Arsenal Sokratis Papastathopoulos pourrait être le prochain homme à quitter les Emirats, Fabrizio Romano rapports.

William Saliba et Sead Kolasinac ont tous deux quitté le club dans le cadre de contrats de prêt séparés au cours des derniers jours, et il semble que Mikel Arteta n’envisage pas de s’arrêter là.

Arteta reconnaît qu’il doit apporter des changements en gros si les Gunners veulent réussir dans la seconde moitié de la saison, et avec la Serie A Genoa demandant après Sokratis, il semble de plus en plus probable qu’il sera le prochain à partir.

Tap-ins

– Sky Germany rapporte que le Bayern Munich est sur le point de verrouiller la sensation adolescente Jamal Musiala jusqu’à un nouveau contrat. Le meneur de jeu a actuellement un accord qui le maintiendra avec les champions de Bundesliga au moins jusqu’en 2022, mais à son 18e anniversaire le mois prochain, il sera prolongé pour garantir qu’il reste à Munich jusqu’en 2025.

– Défenseur en prêt Diego Laxalt pourrait être disponible pour Celtic avec une offre à prix réduit cet été, Ciel Rapports de l’Italie. Laxalt s’est rendu à Glasgow le jour de la date limite en octobre, le Celtic et son club parent, l’AC Milan, n’ayant pas réussi à s’entendre sur une clause d’option d’achat. Maintenant, cependant, après avoir été initialement évalué à 9 millions de livres sterling, Milan pourrait être prêt à le ramener à environ 7 millions de livres sterling ou peut-être moins au nom de son transfert.

– Barcelone souhaite conclure un accord pour le jeune de Leicester City Sidnei Tavares, Rapporte The Sun. Le jeune homme de 19 ans, qui est le cousin de l’ancienne star de Manchester United Nani, verra son contrat prendre fin avec les Foxes au cours de l’été. Hélas, les géants espagnols espèrent que des frais décents proposés ce mois-ci l’attireront au camp de Nou – mais si cela ne fonctionne pas, il y aurait un accord de gentleman en place avec le Barça devant le file d’attente s’il ne re-signe pas avec Leicester.