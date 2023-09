Liverpool rejette l’offre de 150 millions de livres sterling de Salah d’Al-Ittihad et conclut l’accord avec Gravenberch

Liverpool a rejeté une offre stupéfiante de 150 millions de livres sterling pour Mohamed Salah après qu’Al-Ittihad ait fait sa première démarche officielle pour l’international égyptien. L’offre – un montant initial de 100 millions de livres sterling plus 50 millions de livres supplémentaires – a été faite lors d’un appel téléphonique jeudi soir à Mike Gordon, président du propriétaire de Liverpool, Fenway Sports Group, et fait suite à une semaine d’intenses spéculations sur la poursuite d’Al-Ittihad. le joueur de 31 ans.

Gordon a immédiatement rejeté l’approche et Liverpool considère l’affaire close. Cependant, l’équipe de la Pro League saoudienne, l’une des quatre équipes soutenues par le Fonds d’investissement public du pays, devrait poursuivre ses efforts pour attirer Salah jusqu’à la clôture de sa fenêtre de transfert jeudi prochain. Il est peu probable qu’ils aient approché Liverpool sans avoir été encouragés par le fait que Salah est réceptif à une démarche au Moyen-Orient.

Liverpool a rejeté ce qui équivaudrait au troisième montant de transfert le plus élevé de tous les temps pour son précieux atout. Jürgen Klopp n’a pas l’intention de vendre son meilleur buteur des six dernières saisons, et n’a pas le temps de recruter un remplaçant.

Il reste à Salah deux ans sur le contrat de 350 000 £ par semaine qu’il a signé avec Liverpool l’année dernière seulement, bien que les conditions personnelles proposées par Al-Ittihad soient astronomiques en comparaison. Son agent, Ramy Abbas Issa, a déclaré le mois dernier que le contrat n’aurait pas été signé si Salah avait eu l’intention de partir et que son client restait attaché à Anfield.

S’exprimant vendredi matin, Klopp a déclaré qu’il n’était au courant d’aucune offre pour Salah et que l’attaquant, qui fait partie du groupe de direction interne de Liverpool cette saison, n’a montré aucun signe d’être distrait par l’intérêt d’Al-Ittihad.

L’entraîneur de Liverpool admet que la menace de la Saudi Pro League sur le marché des transferts européen doit être prise au sérieux, mais a déclaré : « De mon point de vue, je ne vois absolument rien. [to worry about]. Mo est super engagé, il s’entraîne vraiment à fond là-bas, et lors des réunions de direction de cette semaine, il était pleinement impliqué. Alors pourquoi devrais-je ouvrir quelque chose là où il n’y a rien ? Vous pouvez écrire et faire ce que vous voulez. Je dois faire face aux faits, et mon fait est : « Tout va bien, nous sommes là et tout va bien. »

Mais Klopp admet que la menace que représente la Saudi Pro League sur le marché des transferts européen doit être prise au sérieux. L’entraîneur de Liverpool, qui a perdu Jordan Henderson et Fabinho cet été au profit d’offres lucratives du Moyen-Orient, a déclaré : « Nous sommes encore un peu surpris par l’activité de l’Arabie saoudite. Je ne sais pas où cela mènera, mais cela ressemble plutôt à une menace ou à une préoccupation qu’autrement. La différence dans les contrats [being offered] est si grande qu’elle provoquera un conflit à 100 %.

Ryan Gravenberch est devenu la quatrième recrue de milieu de terrain de Liverpool cet été après avoir effectué un transfert de 40 millions d’euros (34,3 millions de livres sterling) en provenance du Bayern Munich.

Liverpool a convenu d’un montant avec les champions d’Allemagne jeudi et l’international néerlandais a signé un contrat de cinq ans à Anfield. L’accord, qui comprend 5 millions d’euros (4,3 millions de livres sterling) de modules complémentaires, est soumis à un permis de travail et permet à Jürgen Klopp de sécuriser un joueur qui était une cible avant son transfert de l’Ajax au Bayern l’été dernier.

Le joueur de 21 ans a trouvé ses opportunités limitées en Allemagne, Thomas Tuchel affirmant qu’en tant que numéro 8, il n’était pas adapté au système du Bayern. Cependant, Klopp pense que Gravenberch est adapté à plusieurs rôles de milieu de terrain et capable d’opérer à la fois en position offensive et défensive.

Tuchel avait voulu recruter João Palhinha de Fulham en tant que nouveau milieu de terrain défensif du Bayern, mais l’échec tardif de cet accord n’a pas eu d’impact sur le transfert de Gravenberch à Anfield. Il achève la refonte du milieu de terrain de Liverpool cet été après les arrivées antérieures d’Alexis Mac Allister, Dominik Szobozslai et Wataru Endo.