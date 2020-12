Fabinho serait en ligne pour un nouveau contrat à Liverpool alors que l’importance du Brésilien pour l’équipe continue de croître.

Le Guardian rapporte que l’ancien monégasque est l’un des prochains à signer un nouvel accord à Anfield, avec l’offre qui devrait l’amener au statut «intouchable» que le club accorde à ceux qui se trouvent juste sous les plus gros salariés.

À 27 ans, Fabinho gagne actuellement environ 100000 £ par semaine sur un accord jusqu’en 2023.

Il est considéré comme le bon âge et le bon profil pour que Liverpool veuille continuer à investir en lui, son statut au club jamais plus important qu’il ne l’est actuellement à la suite des graves blessures au genou des défenseurs Virgil van Dijk et Joe Gomez. .

Ces coups ont vu un joueur qui était une partie importante des millésimes vainqueurs de la Ligue des champions et de la Premier League de 2019 et 2020 en tant que milieu de terrain défensif tomber en défense, les affichages de Fabinho dans cette position se révélant exemplaires alors que les Reds ont maintenu leur amende. forme.

Fabinho avait l’air désireux de renouveler son contrat lorsqu’il s’est entretenu avec le média brésilien UOL en octobre, en disant: «J’ai ceci [season] et encore deux ans de contrat.

« J’ai l’intention de remplir ces trois années et de voir bientôt s’il y a un renouvellement ou non, mais je me concentre aujourd’hui sur Liverpool et je suis très heureux ici.

«Je suis dans une ligue qui est très bonne à jouer, très compétitive, quand vous jouez ici, vous ne voulez pas partir.»