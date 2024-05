Liverpool « regarde » un prodige de 10,8 millions de dollars alors que les plans sont prêts pour les transferts d’Arne Slot

Liverpool a rejoint Brentford dans la course pour recruter le milieu de terrain de l’IFK Göteborg Malick Junior Yalcouyé avant le mercato estival, selon des informations. Le joueur de 18 ans serait surveillé alors que les Reds envisagent de faire un pas pour l’espoir de Côte d’Ivoire.

La saison 2023/24 est presque terminée pour Liverpool, avec un seul match à jouer sous l’ère Jürgen Klopp. Le patron allemand, qui a pris la direction du club en 2015, dirigera son dernier match à Anfield dimanche contre Wolverhampton Wanderers.









Une fois qu’il s’est imprégné une dernière fois de l’atmosphère et a fait ses adieux, l’attention se portera alors sur l’été alors que le club cherche à se préparer à l’arrivée imminente du successeur de Klopp, Arne Slot. Avec le retour de Michael Edwards et Julian Ward à la FSG en tant que PDG du football et directeur technique respectivement, et l’arrivée de Richard Hughes en tant que nouveau directeur sportif du club, l’infrastructure est en place pour armer le nouveau patron d’un solide plan de recrutement tout au long de l’été.

Selon Pris hors jeu, l’une des recrues possibles envisagées par le club est Junior Yalcouyé, 18 ans. Liverpool – avec d’autres clubs de Premier League — aurait observé le jeune milieu de terrain en action. Il a disputé huit matches avec l’équipe suédoise, tous titulaires, et a marqué un but.





La Gantoise, l’Ajax et le PSV Eindhoven seraient également intéressés par le joueur qui serait disponible pour environ 10,8 millions de dollars (10 millions d’euros/8,6 millions de livres sterling) cet été.

Liverpool a investi massivement dans le milieu de terrain l’été dernier, avec les arrivées d’Alexis Mac Allister, Dominik Szoboszlai, Ryan Gravenberch et Wataru Endõ. Cependant, des corps supplémentaires seront nécessaires au milieu du terrain, Endõ n’ayant aucun remplaçant dans le rôle défensif et Thiago Alcântara devrait également partir à l’expiration de son contrat cet été. Yalcouyé est représenté par Unique Sports Group, qui est également la même agence que Thiago.

Liverpool.com dit : Compte tenu de sa capacité à jouer au milieu du terrain ou à droite, Yalcouyé serait un ajout utile à Liverpool. Il serait un espoir pour l’avenir et le club dispose de suffisamment d’effectifs pour se passer de lui pendant qu’il s’adapte. — que ce soit en prêt ou au sein de l’équipe première.