Liverpool regarde Mount alors que les pourparlers sur le contrat s’enlisent

La fenêtre de transfert de janvier s’est peut-être fermée dans toute l’Europe, mais de nombreux potins circulent alors que les clubs se préparent à bouger cet été. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues.

TOP STORY: Liverpool tourne en rond alors que les tensions … Mount

Les responsables de Chelsea se préparent au départ de Monture de maçon cet été alors que les pourparlers sur une prolongation de contrat continuent de stagner, selon le Télégraphe.

Des clubs tels que Liverpool, qui ont été liés à un déménagement pour Mount, ont été stimulés par la nouvelle de l’échec des négociations contractuelles en cours entre Chelsea et le milieu de terrain, le milieu de terrain refusant d’accepter la dernière offre des Blues.

Le joueur de 24 ans a rejeté ce qu’il considère comme des conditions inférieures à ce que certains des autres joueurs gagnent à Stamford Bridge.

Mount a encore 18 mois sur son contrat, et si les négociations continuent de faiblir, Chelsea sera obligé de prendre une décision sur son avenir, son contrat entrant dans sa dernière année.

Mount a été utilisé comme remplaçant en seconde période lors du match nul 1-1 de Chelsea contre West Ham United samedi, et ses chances en équipe première ont été bloquées par l’afflux de nouvelles recrues en janvier.

Liverpool a été lié en tant que prétendant potentiel à Mount, mais les Reds donneraient la priorité à un déménagement pour Jude Bellingham en été.

Mason Mount aurait refusé de signer un nouveau contrat à Chelsea, où Liverpool prépare un déménagement. Justin Setterfield/Getty Images

PAPIER GOSSIP

– Manchester United est prêt à laisser l’arrière droit Aaron Wan-Bissaka partir en été, avec West Ham qui serait en train de planifier un déménagement de 22 millions de livres sterling, selon Initié du football. Le défenseur de 25 ans est dans les 18 derniers mois de son contrat et était lié à un départ d’Old Trafford en janvier. Et bien que l’ancien arrière droit de Crystal Palace ait récemment été un partant régulier sous le patron Erik ten Hag, on pense qu’un déménagement est le résultat le plus probable à l’approche de la dernière année de son contrat.

– Le président de Naples, Aurelio De Laurentiis, a suggéré que son club n’avait pas besoin d’envisager de laisser partir ses meilleurs joueurs, mais plusieurs clubs de Premier League entoureraient l’attaquant de 24 ans. Victor Osimhen et ailier de 21 ans Khvicha Kvaratskhelia. C’est selon Gazzetta Dello Sport, qui estime que certains des chiffres dépensés par les clubs anglais lors du mercato de janvier pourraient être trop bons pour que Laurentiis les refuse. Les deux joueurs ont joué un rôle essentiel en aidant Napoli à prendre une avance de 13 points en tête du classement de la Serie A.

– Milieu central de l’Ajax Amsterdam Edson Alvarez suscite l’intérêt d’Arsenal, de Newcastle United et de Liverpool, selon Calciomercato. Le joueur de 25 ans est un titulaire régulier pour le club et le pays, accumulant 61 sélections – dont deux à la Coupe du monde au Qatar – pour le Mexique. Chelsea a tenté de signer Alvarez l’été dernier, tandis que plusieurs clubs ont pris contact avec l’Ajax en janvier, bien que le club néerlandais ait clairement indiqué qu’il n’était pas prêt à faire des affaires en janvier.

– L’Internazionale, le Real Madrid et l’Atletico Madrid surveillent tous la situation de l’attaquant de Liverpool Roberto Firminoselon Gazzetta Dello Sport. L’attaquant de 31 ans s’est vu offrir une prolongation de contrat par les responsables des Reds malgré les discussions sur une reconstruction majeure cet été à Anfield, mais le Brésilien n’a pas encore mis la plume sur papier. Et cela a alerté certains des meilleurs clubs européens qui considèrent Firmino comme un complément idéal à leurs lignes d’attaque.

– Napoli, l’Inter Milan et l’AS Roma suivent tous le défenseur de l’Eintracht Francfort Evan Ndickaselon Calciomercato. Le défenseur central français connaît une belle saison pour Mourir Adler et un certain nombre de parties anglaises seraient également intéressées. Pourtant, c’est le trio italien qui mènerait la course pour le joueur de 23 ans, en particulier Napoli qui affrontera Francfort en huitièmes de finale de la Ligue des champions. Le contrat de Ndicka expire en juin 2023, et le club allemand pourrait donc être tenté de s’entendre sur un déménagement maintenant avant de le perdre pour rien cet été.