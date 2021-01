La fenêtre de transfert est maintenant ouverte dans la plupart des ligues à travers le monde, et les spéculations s’intensifient sur les accords potentiels. Découvrez les derniers potins ci-dessous et voir tous les mouvements officiels ici.

TOP STORY: Liverpool regarde le défenseur de Salzbourg Wober

Liverpool devrait revenir au FC Salzburg pour un défenseur en janvier, rapporte Eurosport.



Les Reds, qui ont perdu contre Southampton lundi soir, ont besoin d’un défenseur central alors que Virgil van Dijk et Joe Gomez se remettent de leurs blessures et signent le milieu de terrain. Takumi Minamino du côté autrichien l’année dernière.

Salzbourg laisse le milieu de terrain vedette Dominik Szoboszlai rejoignez RB Leipzig ce mois-ci, vous n’êtes donc peut-être pas d’humeur à autoriser plus de joueurs à partir, mais le rapport affirme que Maximilian Wober présente un intérêt pour Liverpool.

Wober, 22 ans, a été signé de Séville pour environ 15 millions d’euros en 2019 et a impressionné, bien que Lille Sven Botman et Braga David Carmo sont également mentionnés comme cibles possibles pour Jurgen Klopp en tant que Leipzig Dayot Upamecano s’avérera trop cher à 60 M €.

09h27 GMT: Manchester City surveille de près Sergio Ramos‘situation au Real Madrid en vue de le signer en tant qu’agent libre cet été, plusieurs sources ont déclaré à Alex Kirkland et Rodrigo Faez d’ESPN.

Le capitaine madrilène n’a pas encore renouvelé son contrat au Bernabeu, qui expire le 30 juin, et est libre de négocier avec d’autres clubs depuis le 1er janvier. City est conscient qu’un accord serait compliqué mais cherche à renforcer sa défense à venir. de la saison prochaine.

Des sources ont déclaré à ESPN que Pep Guardiola est un fan de Ramos et serait désireux de conclure un accord pour le défenseur central vétéran.

09h00 GMT: Chelsea est prêt à donner Frank Lampard Il est temps de redresser la mauvaise forme du club malgré les spéculations croissantes sur son avenir, ont déclaré des sources à James Olley d’ESPN.

Les Blues ont été largement battus 3-1 à Manchester City dimanche pour décrocher leur quatrième défaite en six matches de Premier League, une course qui les a fait chuter à la huitième place du tableau.

Lampard est de plus en plus sous pression après avoir supervisé une frénésie de dépenses estivales de plus de 220 millions de livres sterling avec six signatures, dont plusieurs ont sous-performé au cours de leurs premiers mois dans l’ouest de Londres.

Cependant, les réalisations de Lampard la saison dernière sont reconnues, guidant le club de manière plus significative vers la Ligue des champions malgré le début de la campagne avec une interdiction de transfert de la FIFA empêchant le club de faire de nouvelles signatures.

PAPER TALK

L’Atletico Madrid veut Willian Jose

L’Atletico Madrid vise à recruter l’attaquant de la Real Sociedad Willian Jose ce mois-ci, rapporte Diario AS.

Jose est devenu une option solide pour l’Atletico alors qu’ils cherchent à remplacer Diego Costa, dont le contrat a été résilié la semaine dernière. Les agents de Jose seraient déjà en pourparlers avec le club alors qu’il se rapproche de la fin de son séjour de quatre ans avec les hauts voleurs de la Liga.

Avec un accord impliquant Napoli Arkadiusz Milik ne allant apparemment nulle part, Jose semble aussi bon d’un deuxième choix que n’importe quel autre pour les géants espagnols.

Fernandes rentre à Benfica

Benfica s’apprête à rappeler Gedson Fernandes de son prêt avec Tottenham Hotspur, rapporte le Evening Standard.

Le joueur de 21 ans a signé un contrat de prêt de 18 mois en janvier 2020 mais, après avoir à peine comparu pour les Spurs après un an de cet accord, Benfica a pris la décision de le ramener au Portugal.

Il y a une clause dans l’accord pour Benfica pour déclencher une libération anticipée et, même si Fernandes finit par jouer contre Brentford dans la Coupe Carabao (en direct sur ESPN + mardi soir), la partie portugaise devrait prendre cette option en janvier. fenêtre de transfert.

Rojo in Boca Juniors parle

Défenseur de Manchester United Marcos Rojo est en pourparlers pour rejoindre le club argentin de Boca Juniors, rapporte le Daily Mail.

Rojo a été mis à l’écart avec une blessure au mollet depuis octobre et bien que Boca n’ait pas encore soumis d’offre formelle pour lui, le rapport indique que des discussions ont commencé entre les deux parties.

L’international argentin a été envoyé en prêt avec Estudiantes la saison dernière et, bien que Sheffield United et Newcastle United soient tous deux intéressés par ses services, Rojo aurait hâte de retourner en Argentine.

Tap-ins

– West Ham United a décidé de ne pas tenter de recruter l’attaquant Marko Arnautovic, rapporte le Daily Mail. L’attaquant controversé a fait le passage du London Stadium au Shanghai SIPG en 2019 et, bien qu’il puisse améliorer leur attaque, les Hammers ont décidé qu’il était tout simplement trop cher et qu’ils souhaitaient plutôt essayer de décharger certains joueurs marginaux en janvier.

– The Guardian rapporte que Felipe AndersonLa période de prêt de Porto à Porto pourrait prendre fin prématurément. Le milieu de terrain de West Ham a fait le passage aux géants portugais en octobre grâce à un prêt d’une saison mais, après un manque de temps de jeu, le manager David Moyes vise à lui trouver une nouvelle destination.