Liverpool recrute Ryan Gravenberch du Bayern le jour de la date limite

Liverpool a finalisé la signature du milieu de terrain néerlandais Ryan Gravenberch en provenance du Bayern Munich avant la date limite de transfert de vendredi, ont annoncé les clubs.

ESPN a rapporté jeudi que les deux clubs s’étaient mis d’accord sur un montant de 40 millions d’euros (43,4 millions de dollars) pour le joueur de 21 ans.

– Diffusez sur ESPN+ : LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

Le transfert a été brièvement mis en doute le jour de la date limite lorsque le transfert proposé par le Bayern pour le milieu de terrain de Fulham João Palhinha a échoué, mais Liverpool a réussi à franchir la ligne d’arrivée.

« Je suis très heureux. Très heureux que l’accord soit conclu et que je sois enfin là », Gravenberch a dit.

« Si vous le voyez de l’extérieur, c’est l’un des plus grands clubs du monde. Aussi les supporters, le stade, je pense que tout de l’extérieur est top. C’est pourquoi [it was the right club] ».

Gravenberch a remporté le titre de Bundesliga lors de sa seule saison avec le Bayern après avoir signé en provenance de l’Ajax l’été dernier.

Il arrive à Anfield en tant que quatrième recrue de Liverpool cet été et renforcera un milieu de terrain qui a vu le départ de plusieurs joueurs clés.

Ryan Gravenberch n’a pas réussi à obtenir une place de titulaire régulière au Bayern Munich. Robbie Jay Barratt – AMA/Getty Images

Naby Keita, James Milner et Alex Oxlade-Chamberlain sont tous partis après l’expiration de leur contrat, avant que le manager Jurgen Klopp ne subisse un coup inattendu avec la perte du duo expérimenté Jordan Henderson et Fabinho au profit de la Saudi Pro League, riche en liquidités.

Liverpool a eu du mal à trouver des remplaçants, ayant accepté des honoraires pour signer Moisés Caicedo et Romeo Lavia avant que tous deux ne décident de rejoindre Chelsea, son rival de Premier League.

Pourtant, l’équipe de Klopp a obtenu des premiers accords pour Alexis Mac Allister et Dominik Szoboszlai avant l’arrivée il y a deux semaines du milieu de terrain japonais Wataru Endo du VfB Stuttgart pour un montant de 16 millions de livres sterling (20,33 millions de dollars).

Gravenberch a disputé 34 matches avec le Bayern, mais n’a débuté que trois matches en Bundesliga. Il compte 11 sélections pour les Pays-Bas.

Liverpool a pris sept points lors de ses trois premiers matches de Premier League cette saison et affrontera Aston Villa à Anfield dimanche.