Liverpool recrute la star de Dortmund comme remplaçant potentiel de Mohamed Salah: rapport

Jurgen Klopp pourrait retourner dans son ancien club, le Borussia Dortmund, à la recherche d’un nouvel attaquant, Liverpool envisageant apparemment une décision pour Donyell Malen.

L’international néerlandais a rejoint l’équipe de Bundesliga en juillet 2021 en provenance du PSV Eindhoven et a impressionné par sa vitesse et son sens du but.

Malen est un ancien jeune joueur d’Arsenal, qui a joué pour les Gunners aux niveaux des moins de 18 ans et des moins de 21 ans, et Image rapporte qu’un retour en Angleterre pourrait être envisagé.

Klopp serait un fan du joueur de 24 ans avant son transfert à Dortmund et souhaiterait le recruter comme remplaçant de Mohamed Salah.

Mais il est peu probable que l’ailier droit aille quelque part pour moins de 60 millions d’euros (52 millions de livres sterling) et ses employeurs l’ont sous contrat jusqu’en 2026.

Malen a marqué 23 buts et fourni 16 passes décisives en 80 apparitions pour Dortmund toutes compétitions confondues.

Il a bien commencé la nouvelle saison, marquant quatre fois en sept matchs, dont trois lors de ses quatre premiers matches de Bundesliga de la saison.

Marché de transfert valorise Malen à 24 millions de livres sterling.

Liverpool a commencé la nouvelle saison en force en récoltant 16 points lors de ses six premiers matches de Premier League pour occuper la deuxième place du classement derrière Manchester City.

Les Reds se rendront à Tottenham samedi en championnat avant d’accueillir l’Union Saint-Gilloise en Ligue Europa jeudi.

