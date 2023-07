Liverpool reçoit une offre révolutionnaire pour Luis Diaz d’Arabie saoudite: rapport

Liverpool se prépare à une nouvelle offre saoudienne, alors que Luis Diaz devient la dernière star ciblée par la Pro League.

Jordan Henderson est le Rouge le plus en vue à avoir été recherché par la ligue du Moyen-Orient ces dernières semaines, avec un point de vente français L’Équipeannonçant la semaine dernière que le capitaine de Liverpool avait reçu une offre de contrat d’Al-Ettifaq de Steven Gerrard.

Cela a été suivi par Fabinho, qui serait recherché dans un échange de 40 millions de livres sterling – mais maintenant, Diaz pourrait l’emporter sur cela.

Fabinho est recherché par l’Arabie Saoudite (Crédit image : James Williamson – AMA/Getty Images)

Enregistrer au Portugal dit maintenant que Diaz fait maintenant l’objet d’une offre de 50 millions d’euros d’Al-Ahly, ce qui permettrait aux Reds de récupérer les frais qu’ils ont dépensés pour le Colombien.

Bien que Liverpool demanderait probablement près du double de ce montant, l’offre présente une opportunité. Diaz a raté beaucoup la saison dernière en raison d’une blessure et maintenant que Jurgen Klopp a Darwin Nunez à gauche, jouant contre Cody Gakpo, il peut juger Diaz quelque peu vendable.

Avec Henderson et Fabinho partant potentiellement avec Diaz, Klopp aurait 100 millions de livres supplémentaires ou plus à dépenser pour restructurer son milieu de terrain et attaquer à son goût.

La polyvalence de Dominik Szoboszlai pose un certain nombre de questions, par exemple, avec le Hongrois capable de jouer sur la ligne de front. Klopp pourrait dépenser cette nouvelle richesse sur un autre milieu de terrain de renom plutôt que d’avoir l’attaquant supplémentaire en profondeur.

Le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, aurait de nombreuses options à sa disposition si Luis Diaz partait (Crédit image : Andrew Powell/Liverpool FC via Getty Images)

Mais alors que Diaz est recherché par Al-Ahly, il reste peu probable qu’il parte – à moins qu’une offre beaucoup plus importante ne soit présentée.

Diaz est valorisé à 75 M€ par Marché des transferts.

