Liverpool réalise un nouveau retour lors du premier match d’Europe

Liverpool est revenu par derrière pour s’imposer jeudi face au club autrichien du LASK lors de son premier match de la saison en Ligue Europa. Après avoir été mené à la mi-temps, le club de Premier League a inscrit plusieurs buts en seconde période pour prendre les trois points. C’était la quatrième fois que les Reds concédaient le premier match sur six au cours de la campagne en cours.

Jurgen Klopp a changé toute sa formation de départ pour le voyage en Autriche par rapport à l’équipe qui a battu les Wolves ce week-end. Parmi les nombreux changements figurait le retour du défenseur Virgil van Dijk. Le capitaine du club a pu entrer à nouveau dans la mêlée après avoir purgé une suspension. La recrue estivale Ryan Gravenberch a également fait ses débuts complets avec sa nouvelle équipe ce soir-là.

Les hôtes surprennent les Reds avec un but précoce

LASK a pris une avance surprenante dès le début après un superbe but de Florian Flecker à la 14e minute. Le but est venu d’une routine intelligente de ballon mort. Sascha Horvath a lancé une passe lobée d’un corner à Flecker au bord de la surface de Liverpool. L’ailier a récupéré la passe et a envoyé un tir fulgurant dans le coin inférieur du filet pour donner l’avantage aux hôtes.

Le match est entré dans la pause de la mi-temps avec le LASK mené par le seul but, mais pas avant quelques incidents notables. L’attaquant de Liverpool Darwin Nunez a eu deux solides occasions de marquer au cours de la période, une à bout portant. Néanmoins, Tobais Lawal a réalisé un arrêt spectaculaire devant l’Uruguayen. L’arbitre du match, Marco Di Bello, a également distribué quatre cartons jaunes dans les cinq dernières minutes de la mi-temps. Chaque équipe a reçu deux avertissements au cours de cette période.

Liverpool termine son retour en Europe en seconde période avec un trio de buts

Liverpool a reçu une bouée de sauvetage à la 55e minute lorsque Di Bello a accordé un penalty aux Reds. Le défenseur du LASK Philipp Ziereis a tenté de bloquer un tir de Luis Diaz à bout portant, mais a plutôt fait tomber l’attaquant. Les rediffusions ont montré que le plaquage est intervenu après que Diaz ait tiré. Néanmoins, le Colombien était toujours coincé par le défenseur. Nunez s’est avancé pour tirer le coup de pied et a placé le tir juste hors de portée du plongeur Lawal.

Après une série de remplacements, les visiteurs ont pris l’avantage grâce à un but de Diaz. Harvey Elliott a commencé le mouvement en faisant jouer Gravenberch sur le flanc droit. Le milieu de terrain adresse ensuite un centre dangereux dans la surface du LASK. Diaz a réussi à s’accrocher à la passe et à frapper le ballon avec insistance dans le filet. Gravenberch s’est cependant blessé peu après le but.

Le remplaçant Mohamed Salah a ajouté un troisième but pour les visiteurs à seulement deux minutes de la fin. Nunez a récolté une passe décisive après avoir passé à Salah juste à l’intérieur de la surface du LASK. L’Égyptien s’est ensuite précipité vers le but et a envoyé un tir bas astucieux entre les jambes de Lawal.

Klopp sera certainement satisfait des trois points mais voudra peut-être que son équipe commence les matches avec un peu plus de confiance dès le début. Liverpool devrait accueillir West Ham à Anfield le dimanche 24 septembre.

Photo de : Imago.