La finition n’aurait pas pu être plus dramatique.

Roberto Firmino avec une tête de balle à la 90e minute pour décider d’une confrontation au titre incroyable, tendue et frénétique à Anfield.

C’était déchirant pour Tottenham, mais cela a montré exactement pourquoi Liverpool est champion en titre parce qu’il n’abandonne jamais, il va droit jusqu’à la fin et arrive presque toujours en tête.

Ils sauront que Tottenham est venu aussi près que quiconque de mettre fin à leur série de 66 matchs sans défaite en Premier League, mais Liverpool a trouvé un vainqueur lorsque cela importait le plus et a en quelque sorte dépassé la ligne.

Les 2000 fans à l’intérieur d’Anfield ont fait un énorme bruit du Kop, ils savaient à quel point c’était un moment énorme dans la course au titre.

Dans le coin d’Andy Robertson, Firmino a sauté haut et s’est dirigé vers le but le plus important jusqu’à présent cette saison.

Jurgen Klopp s’est rendu au Kop à la fin, a salué les applaudissements avec sa vague familière – et ils ont adoré le drame élevé.

Liverpool a commencé avec brio, chaque fois qu’ils sont soumis à un examen sérieux, ils passent le test comme si c’était une mesure de la qualité de leur titre.