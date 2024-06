Liverpool envisage un accord d’échange pour un joueur de classe mondiale du Real Madrid, a-t-on affirmé.

Après avoir remporté un 15e titre record en Ligue des champions, Los Blancos sont sur le point d’accueillir la puissance offensive de Kylian Mbappe et Endrick dans leurs rangs.

Bien sûr, leurs arrivées ont conduit à des spéculations sur l’avenir de Rodrygo, l’ailier étant apparemment le plus susceptible de l’attaque étoilée de Carlo Ancelotti de voir son temps de jeu compromis.

Alors que Rodrygo a insisté à plusieurs reprises sur le fait qu’il était satisfait des géants de la Liga, publication catalane National a affirmé que Liverpool envisageait un accord d’échange impliquant la star du Real et Trent Alexander-Arnold.

Alexander-Arnold, qui n’a plus qu’un an de contrat avec Liverpool, a été lié au Real ces derniers mois.

Rodrygo, qui a marqué 17 buts et enregistré neuf passes décisives lors de ses 51 matchs la saison dernière, est apprécié par le Observatoire du football CIES à 170 millions de livres sterling, tandis que Real n’accepterait apparemment pas une offre inférieure à 100 millions de livres sterling.

Cependant, un accord d’échange pourrait être envisagé, le président du Real, Florentino Perez, ayant cité Alexander-Arnold comme le successeur idéal de Dani Carvajal, 32 ans.

Cependant, avant la finale de la Ligue des champions, Rodrygo a versé de l’eau froide sur les informations le liant au Real.

Alexander-Arnold a encore un an sur son contrat à Liverpool (Getty)

Il a déclaré : « Pour être très direct, je suis très heureux au Real Madrid. Je vis un rêve tous les jours et il ne me vient pas à l’esprit de quitter le club de ma vie. Maintenant, nous avons encore une histoire à écrire. [in the Champions League final] ».

Pendant ce temps, Ancelotti a insisté : « Rodrygo est… un élément très important pour nous.

« Il a été très important, il l’est et il le sera dans le futur, nous n’en avons aucun doute. »

SPORTbible est sur WhatsApp ! Nous avons lancé une chaîne d’informations dédiée aux transferts pour vous envoyer les dernières offres, rumeurs et bien plus encore directement sur WhatsApp. Tout ce que vous avez à faire pour vous inscrire est de cliquer sur notre chaîne de diffusion à sens unique. ici pour que « SPORTbible News » apparaisse dans l’onglet « Mises à jour » de votre WhatsApp.

Crédit d’image en vedette : Getty

Sujets : Liverpool, Real Madrid, Actualités des transferts, Premier League, La Liga, Ligue des Champions