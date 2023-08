Liverpool prévoit un retard dans l’ouverture complète du nouveau Anfield Road End

Liverpool prévoit désormais de retarder l’ouverture complète du nouveau Anfield Road End après que l’entrepreneur de la construction, Buckingham Group, ait déposé un avis d’intention de nommer des administrateurs.

Le PDG des Reds, Billy Hogan, a fourni aujourd’hui une mise à jour pour expliquer l’impact sur les supporters car le travail sur le développement s’est temporairement arrêté.

On ne sait pas encore quand les travaux sur le projet de 80 millions de livres sterling reprendront, et encore moins seront terminés, car les travailleurs et les sous-traitants sont en lock-out depuis le 17 août.

Liverpool a réussi à ouvrir le niveau inférieur de la tribune pour la victoire 3-1 contre Bournemouth et continuera à fonctionner avec une capacité réduite d’environ 50 000 personnes pour le prochain match à domicile contre Aston Villa le 3 septembre, a confirmé Hogan.

« Le timing, évidemment, est incroyablement fluide en ce moment, il y a beaucoup d’incertitude quant à l’endroit où nous en sommes et évidemment, avec le temps, cela deviendra plus clair », a déclaré Hogan à Liverpoolfc.com dans une longue déclaration.

« Si Buckingham entre effectivement sous administration, nous devrons alors remédier à tout retard qui pourrait résulter de l’achèvement du nouveau stand. »

Hogan n’a pas pu dire si le stand serait ouvert d’ici octobre, date initialement fixée pour son achèvement, et a réitéré le message, comme indiqué la semaine dernière, concernant une réouverture par étapes.

« Nous visons toujours octobre, mais ce sur quoi nous travaillons actuellement, c’est de mettre en place un plan. Il y a une quantité incroyable de travail en cours en arrière-plan, littéralement depuis que nous avons été informés des intentions de Buckingham de nous assurer que nous avons le moins d’impact possible sur ce calendrier. Donc, encore une fois, je ne veux pas créer de fausses attentes, mais nous devons évidemment avoir un calendrier sur lequel nous devons travailler.

Hogan a ajouté que le club travaillerait avec Buckingham et « tout autre entrepreneur qui pourrait être nommé à l’avenir » pour conserver les emplois existants qui faisaient partie du projet jusqu’à présent. Une fois terminé, la capacité totale d’Anfield sera de 61 000 personnes.

(Photo : Getty Images)