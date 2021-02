Liverpool prêt à perdre Alisson alors que le club offre son soutien après la mort de son père

Liverpool a demandé à ce que son gardien Alisson soit privé de sa vie privée, alors qu’il pleurait la mort de choc de son père.

Jose Becker a été rapporté par les médias, dans son Brésil natal, être décédé après avoir été impliqué dans un accident de natation sur un barrage sur sa propriété dans la ville de Rincao do Inferno.

La nouvelle est arrivée tard mercredi que l’homme de 57 ans avait été porté disparu, et son corps a été retrouvé plus tard, laissant Alisson sous le choc du tragique accident.

Le club a rendu hommage à l’ancien gardien de but, avec une déclaration qui disait: «Le Liverpool FC est profondément attristé par la mort tragique du père d’Alisson Becker, Jose, au Brésil mercredi.

«Les pensées de tout le monde au club vont à Alisson et à la famille Becker en cette période incroyablement triste et difficile. Le club demande que la vie privée d’Alisson et de sa famille soit respectée pendant cette période.

Alisson a parlé du lien qu’il entretient avec son père, et Liverpool permettra désormais à leur gardien d’absorber la nouvelle de son décès et de lui apporter son soutien dans les prochains jours.

Ils soutiendront fermement toute décision qu’il prendra sur l’opportunité de retourner au Brésil pour être avec sa famille à un moment aussi douloureux et lui laisseront l’espace pour prendre ses propres décisions, y compris pour toute participation contre Sheffield United ce week-end.

Il est entendu que le patron Jurgen Klopp, qui a récemment perdu sa mère et n’a pas pu se rendre aux funérailles en Allemagne, a longuement parlé avec le joueur et offrira son soutien dans les prochains jours.