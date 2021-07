Liverpool prêt à offrir Shaqiri, Origi à l’Atletico pour Saul

L’Euro 2020 et la Copa America sont terminés et le mercato estival est ouvert, laissant aux plus grands clubs européens la possibilité de faire sensation sur le marché. Découvrez les derniers potins ci-dessous et découvrez toutes les offres officielles ici.

TOP STORY: Liverpool offre Shaqiri, Origi pour Saul

Liverpool se prépare à offrir à l’Atletico Madrid deux joueurs plus de l’argent pour tenter l’Atletico Madrid de transférer Saul Niguez à Anfield, selon l’Express.

Le rapport indique que Xherdan Shaqiri et Divock Origine sera mis à la disposition du club de la capitale espagnole, avec Jurgen Klopp désireux de déplacer un certain nombre de joueurs avant d’ajouter une autre signature de renom à l’équipe. Les champions en titre de la Liga seraient prêts à écouter des offres de l’ordre de 42 millions de livres sterling.

Liverpool a accru son intérêt pour Saul de l’Atletico Madrid au milieu de la concurrence de Barcelone. José Breton/Pics Action/NurPhoto via Getty Images

Mercredi, des sources ont déclaré à Sam Marsden et Moises Llorens d’ESPN que Barcelone était intéressée par un accord d’échange qui verrait Antoine Griezmann retourner à Los Colchoneros en échange de Saul, mais l’intérêt de Liverpool pourrait maintenant voir l’un ou l’autre club révéler sa main dans les négociations.

Saul est diplômé de l’académie de l’Atletico en 2010 et est finalement devenu un élément régulier de la première équipe, faisant 33 apparitions la saison dernière alors que Diego Simeone a mené le club au deuxième titre de champion de son mandat.

PAPIER COMMERCE

– Kylian Mbappéla situation contractuelle de pourrait être résolue avec Marca écrivant qu’une grosse offre de contrat se profile à l’horizon pour la star française. Le joueur de 22 ans n’a plus qu’un an sur son contrat et a fait l’objet de spéculations avec des rapports précédents indiquant qu’il y avait eu des retombées entre l’attaquant et le directeur sportif Leonardo. Le nouvel accord porterait le salaire de Mbappe à un niveau similaire à celui de Neymar, qui gagne environ 36,5 millions de dollars par saison.

– Getafe Marc Cucurella est très demandé avec des clubs d’Italie et d’Angleterre pourchassant la star très appréciée de la Liga. L’athlétisme écrit que l’AS Roma et Brighton & Hove Albion ont manifesté leur intérêt pour l’acquisition du joueur de gauche, et que davantage de clubs attendent de voir comment le joueur de 22 ans avec une clause libératoire de 18 millions d’euros se comportera aux prochains Jeux olympiques de Tokyo. avec l’Espagne.

– Le Borussia Dortmund est prêt à intensifier sa poursuite Donyell Malen avec un certain nombre de clubs impressionnés par les performances de l’attaquant à l’Euro 2020. Calciomercato écrit que le club de Bundesliga est en tête de file pour l’attaquant, qui est également recherché par la Juventus et l’AC Milan. Le joueur de 22 ans a marqué 25 buts et enregistré huit passes décisives pour le PSV Eindhoven la saison dernière.

– L’AC Milan poursuit son activité sur le marché des transferts avec Fodé Ballo Touré accepter les conditions pour passer au club de Serie A. C’est selon Gianluca Di Marzio, qui dit qu’un accord a déjà été conclu, et que la star de l’AS Monaco devrait arriver à San Siro samedi. Le joueur de 24 ans peut jouer du côté gauche du milieu de terrain ou de la défense, et a enregistré trois passes décisives en six départs à l’arrière gauche la saison dernière.

– Leeds United Ezgjan Alioski devrait se diriger vers la Super Lig turque après être devenu agent libre cet été. Fabrice Romano écrit qu’un accord a été conclu avec Galatasaray pour le joueur de 29 ans qui a représenté la Macédoine du Nord à l’Euro 2020.