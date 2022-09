Liverpool prêt à déménager à Bellingham l’année prochaine

La rumeur continue de tourner autour de Jude Bellingham et d’un déménagement à Liverpool depuis le Borussia Dortmund. Alex Grimm/Getty Images

La fenêtre de transfert d’été est fermée pour les ligues majeures en Europe. Cependant, avec un œil sur janvier, il y a beaucoup de ragots tourbillonnant sur qui déménage où. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Liverpool prévoit le déménagement de Jude Bellingham en 2023

Liverpool envisage de faire un geste pour le milieu de terrain du Borussia Dortmund Jude Bellingham en 2023, rapports BILD.

Les Reds ont été liés à une signature de chapiteau au milieu de terrain cet été, mais ils ont décidé de retarder leur approche après avoir acquis Darwin Nunez de Benfica pour 85 millions de livres sterling.

Suite à un certain nombre de problèmes de forme physique au milieu de terrain, l’équipe de Jurgen Klopp a acquis le milieu de terrain de la Juventus Arthur en prêt le jour de la date limite, mais le dernier en date indique qu’ils souhaitent rejoindre la course tôt pour l’international anglais de 19 ans.

Bellingham a déjà été une star du BVB cette saison et, son contrat n’expirant pas avec le club de Bundesliga avant 2025, l’équipe d’Edin Terzic pourra établir une valorisation élevée.

Thiago Alcántara est revenu au milieu de terrain de Liverpool lorsqu’il est entré en jeu lors de la défaite 4-1 de la Ligue des champions à Naples mercredi, mais le capitaine Jordan Henderson reste à l’écart pendant plusieurs semaines.

BLOG EN DIRECT

08h52 BST : Barcelone a conclu un accord pour signer Keira Walsh de Manchester City pour un contrat de trois ans, a annoncé le club mercredi. Les frais de transfert record du monde de plus de 350 000 £ ont fait la une des journaux, mais que signifiera son départ pour City? Becky Thompson d’ESPN envisage sa prochaine saison WSL.

jouer 1:02 Becky Thompson explique à Mark Donaldson pourquoi Manchester City pourrait connaître une saison WSL difficile.

08h00 BST : Ancien attaquant de Chelsea et de l’Atlético Madrid Diego Costa Je dois passer un examen médical jeudi avant son déménagement proposé aux Wolves, selon Les temps.

Costa, 33 ans, a vu sa demande initiale de permis de travail au Royaume-Uni rejetée mardi, mais celle-ci a été annulée en appel et il s’est rendu en Angleterre plus tard mercredi pour terminer son transfert sur un contrat d’un an.

Les loups se sont retrouvés à court d’attaquants dans leur équipe après que la signature estivale de Sasa Kalajdzic ait subi une blessure au ligament du genou lors de ses débuts samedi, tandis que Raul Jimenez a raté les deux premiers matchs de la saison en raison d’une blessure au genou.

L’international espagnol Costa était sans club depuis son départ de l’Atletico Mineiro en janvier après cinq mois au club, au cours desquels il a marqué quatre buts en 15 matchs et remporté le titre de champion du Brésil.

Costa a précédemment aidé l’Atletico Madrid à remporter le titre de LaLiga en 2014 avant de se lancer dans une période réussie de trois ans à Chelsea, où il a marqué 59 buts en 120 matchs toutes compétitions confondues et a remporté deux titres de Premier League en 2015 et 2017, ainsi que la Ligue. Coupe en 2015. Il est parti pour retourner à l’Atletico en 2017 et a aidé le club à remporter un autre titre en Liga en 2021, mais est parti pour retourner dans son Brésil natal l’été dernier et rejoindre l’Atletico Mineiro.

PAPER GOSSIP (par Adam Brown)

– Newcastle United cherchera à acquérir James Madison en janvier, rapporte l’écho du nord. Le milieu de terrain offensif de 25 ans était une grande priorité pour Eddie Howe cet été, et malgré le rejet de deux offres pour ses services par Leicester City, on s’attend à ce qu’ils reviennent à la table des négociations lorsque la fenêtre de transfert d’hiver s’ouvrira.

– James Rodríguez a été offert à Galatasaray, selon Pipe Sierra. Al-Rayyan serait prêt à lui permettre de partir en prêt avec une option permanente, mais le club d’Istanbul est jusqu’à présent réticent à bouger en raison de préoccupations concernant la forme physique du milieu de terrain offensif de 31 ans. Rodriguez a rejoint le club basé au Qatar depuis Everton en septembre 2021.

– Négociations contractuelles sur un nouvel accord pour Nicolas Zalewski sont sur le point de commencer alors que la Roma cherche à éloigner l’intérêt des clubs à travers l’Europe, écrit Calciomercato. Chelsea, le Paris Saint-Germain et Tottenham Hotspur ont tous manifesté leur intérêt pour le milieu de terrain de 20 ans, mais l’équipe de Jose Mourinho tient à le garder. On rapporte qu’ils espèrent accepter les conditions d’un nouvel accord de cinq ans.

– Bodo Glimt en avant Ola Solbakken a refusé deux demandes de la Turquie de signer avec les Roms, comprend Gazzetta dello Sport. On pense que l’attaquant de 24 ans est sur le point de rejoindre la Serie A, ayant déjà accepté un contrat de quatre ans qui s’activera une fois son contrat expiré fin décembre. Il a été sélectionné deux fois par l’équipe nationale norvégienne.

– Il y a eu beaucoup de rumeurs autour du Bayern Munich et Harry Kane cette semaine, mais BILD croit que les champions de Bundesliga feront un geste pour l’attaquant de Tottenham Hotspur. L’équipe de Julian Nagelsmann cherchait un remplaçant pour Robert Lewandowski après son déménagement à Barcelone, et il semble que la star de Premier League, âgée de 29 ans, ait été identifiée comme l’un des premiers noms de la liste restreinte de Munich.