Liverpool pressenti pour décrocher le remplaçant sensationnel de Mohamed Salah: rapport

Liverpool a été pressenti pour remplacer Mohamed Salah par un jeune remplaçant exceptionnel actuellement confronté à l’incertitude en Serie A.

Les Reds subissent une saison extrêmement décevante, assis en milieu de table et hors des deux coupes nationales en tant que titulaires. Pour aggraver les choses, Liverpool affrontera le Real Madrid en huitièmes de finale de la Ligue des champions – l’équipe bogey des Merseysiders dirigée par Jurgen Klopp.

L’ailier talismanique Mo Salah n’a pas non plus enflammé l’équipe cette saison, après un nouveau contrat exceptionnel cet été. Le roi égyptien était dans une forme prolifique la saison dernière, mais n’a marqué qu’un seul but lors de ses huit derniers matchs – avec des rumeurs selon lesquelles il pourrait être sacrifié dans une reconstruction (s’ouvre dans un nouvel onglet).

Liverpool est en difficulté cette saison – après s’être éloigné d’un quadruple sans précédent (Crédit image : Andrew Powell/Liverpool FC via Getty Images)

Maintenant, un expert a pointé du doigt le malheur d’un autre club – et un rapport de TeamTalk (s’ouvre dans un nouvel onglet) a lié les Reds à Federico Chiesa.

“Je pense qu’il [Chiesa] viendra en Angleterre cet été », l’expert Paul Robinson a déclaré (s’ouvre dans un nouvel onglet) dans une interview avec Initié du football.

“La Juventus n’aura pas de football en Ligue des champions l’année prochaine. Des joueurs comme Chiesa voudront jouer en Ligue des champions. Je pense que ce sera très difficile pour la Juventus de le garder.

“Je ne pense pas non plus qu’il sera le seul. Nous pourrions voir quelques joueurs de la Juventus passer en Premier League cet été. Chiesa est un joueur incroyable. Je ne serais pas surpris qu’un club comme Liverpool fasse une offre pour lui cet été car il a tellement de qualités.

Federico Chiesa devrait manquer le football de la Ligue des champions la saison prochaine (Crédit image : PA)

L’idée a beaucoup de sens sur le papier : Salah a été signé de la Serie A avant qu’il ne devienne de classe mondiale et si Liverpool pouvait le vendre, ils pourraient amasser des fonds pour reconstruire leur équipe – tout en le retirant de la masse salariale.

L’idée pourrait cependant n’être qu’un rêve pour les fans. Il y a peu d’intérêt concret pour le joueur du côté des Reds, tandis que Chiesa est peut-être le plus grand talent de la Juventus et devrait rester en Italie, malgré les récents malheurs de la Vieille Dame.

Chiesa est valorisé à 60 millions d’euros par Marché des transferts (s’ouvre dans un nouvel onglet).

Plus d’histoires de Liverpool

La prise de contrôle de Liverpool pourrait-elle être mise en doute suite aux rumeurs de Manchester United ?

La recherche d’un nouveau propriétaire s’intensifie alors que la forme bancale se poursuit: le gardien Alisson dit que les Reds ne peuvent pas se permettre de penser au football de la Ligue des champions pour le moment, tandis que la légende du club Jamie Carragher a qualifié son ancienne équipe de “chaotique”.

Pendant ce temps, le plan de Liverpool est toujours de se précipiter pour Jude Bellingham au cours de l’été.