Liverpool pousse à signer le prochain Kevin De Bruyne de Serie A Champs Napoli

Le milieu de terrain de Napoli Piotr Zielinski pourrait transférer sa base à Liverpool après l’intérêt du manager Jurgen Klopp pour ses services. L’année dernière, un rapport de Calciomercato affirmait que Liverpool était sur le point de recevoir la signature de Zielisnski, mais l’accord n’a pas eu lieu. Alors que Klopp envisage de renforcer le milieu de terrain, Zielinski serait à nouveau approché pour rejoindre les Reds lors du prochain mercato estival, selon le média polonais Meczyki.

Zielinski dispose actuellement d’une clause de libération de 63 millions de dollars. Mais le prix élevé n’arrêtera pas Liverpool car Napoli pourrait être prêt à accepter 38 millions de dollars comme clause de libération avec le footballeur entrant dans la dernière année de son contrat existant.

Piotr Zielinski s’est considérablement amélioré au cours de son séjour de deux ans à Naples. Même après avoir été milieu de terrain, Zielinski a marqué sa présence sur la feuille de match à plusieurs reprises. Il a inscrit huit buts et cinq passes décisives à son actif la saison dernière. Au cours de la saison en cours, le joueur de 28 ans a marqué sept buts tout en fournissant dix passes décisives dans la course dominante de Naples dans la ligue italienne. Les Parthénopéens sont en tête du classement de la Serie A avec 83 points et semblent prometteurs pour remporter leur quatrième titre cette saison.

Zielinski a représenté la Pologne dans 80 matchs jusqu’à présent. Il y a environ trois ans, Zbigniew Boniek, le chef de l’Association polonaise de football, a comparé Zielinski à la star de Manchester City, Kevin de Bruyne, en termes de talent et de qualité. S’adressant au Corriere dello Sport, Boniek avait bon espoir que Zielinski devienne « un joueur de premier plan » à l’avenir.

« À mon avis, Zielinski a déjà une meilleure qualité que Kevin De Bruyne. Évidemment, ce sont différents types de joueurs, mais ils sont tous capables d’avoir un impact sur l’équipe », a déclaré Boniek.

Selon un rapport de Liverpool.com, les Reds étaient auparavant impatients de signer un jeune Piotr Zielinski avant la saison 2016. Zielinski jouait pour l’Udinese à ce moment-là et Liverpool a placé une offre de 12 millions de dollars pour signer le jeune. Klopp s’est personnellement entretenu avec Zielinski, qui souhaitait jouer dans le club de football anglais.

Napoli a fait une offre pour le milieu de terrain polonais au même moment et l’Udinese a décidé de vendre le footballeur prometteur à l’équipe italienne. Depuis lors, Liverpool a gardé les yeux sur Zielinski et l’occasion pourrait se présenter l’été prochain.

