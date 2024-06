Liverpool pourrait signer une alternative passionnante de 59 millions de livres sterling à Ederson

Liverpool s’est rétabli sous Jurgen Klopp la saison dernière et a décroché une place de qualification pour la Ligue des champions en Premier League, remportant également la Coupe Carabao avec un but de Virgil van Dijk au dernier souffle contre Chelsea.

Mais ils avaient un jour de retard et un dollar à court dans la course au titre de haut niveau, tombant également en FA Cup et en Ligue Europa contre les futurs vainqueurs, Manchester United et Atalanta.

Le départ de Klopp après près de neuf ans de football inoubliable a accru les attentes mais, dans l’ensemble, Liverpool a connu une excellente campagne, mais maintenant, sous la direction d’Arne Slot, Anfield doit apporter de nouvelles améliorations pour améliorer son jeu la saison prochaine.

Même si les nouvelles concrètes sont rares à ce stade précoce, James Pearce de l’Athletic a déclaré que la signature d’un défenseur central et d’un milieu de terrain défensif devrait être l’une des principales préoccupations de Liverpool cet été.

Liverpool recrute un nouveau milieu de terrain



Selon Zone SportiveLiverpool est sur le point de conclure un accord de principe avec le héros de l’Atalanta Ederson, après avoir repéré le Brésilien toute la saison.

Cependant, Pearce a infirmé ces affirmations en révélant que les sources françaises étaient loin du compte. Cela pourrait être négatif pour les supporters de Liverpool, mais cela suggère que la mise à niveau de Wataru Endo est à l’étude.

Et étant donné que Tout la Juve a révélé Cette semaine, alors que Liverpool représente la plus grande menace pour la Juventus dans sa tentative de recruter Douglas Luiz d’Aston Villa, évalué à 70 millions d’euros (environ 59 millions de livres sterling), il est peut-être compréhensible que Slot and Co fasse pression pour une alternative à l’homme d’Atalanta.

Pourquoi Liverpool devrait recruter Douglas Luiz plutôt qu’Ederson



Liverpool a conclu un accord important en signant Endo de Stuttgart pour 16 millions de livres sterling l’été dernier, après avoir échoué assez sombrement dans ses tentatives de signer Romeo Lavia et Moises Caicedo, qui se sont tous deux retrouvés à Chelsea.

Mais FSG continue a sanctionné une dépense de 111 millions de livres sterling pour Caicedo, qui « a le potentiel pour devenir l’un des meilleurs » milieux de terrain, selon Mauricio Pochettino. Cela dénote l’ambition qui pourrait voir un grand nom salué dans le Merseyside.

Et cette signature pourrait bien appartenir à Luiz, qui a été décrit comme « l’un des milieux de terrain les plus remarquables de la Premier League » tout au long de la campagne 2023/24 par le journaliste de Villa Jacob Tanswell, qui a joué un rôle déterminant dans le top quatre de l’équipe d’Unai Emery.

Le jeune de 26 ans a marqué dix buts et fourni dix passes décisives dans toutes les compétitions, mais ne vous laissez pas tromper : l’international brésilien est un milieu de terrain de premier ordre et sa force offensive démontre tout simplement à quel point ses compétences sont dynamiques et étendues.

Ederson est également un milieu de terrain de haut niveau et il l’a démontré dans l’équipe de Piero Gian Gasperini cette saison, mais il ne l’est pas « un des meilleurs 6« , contrairement à Luiz, qui a été décrit comme tel par le consultant en contenu de football Adam Gilks.

Statistiques de la ligue 23/24 : Douglas Luiz contre Ederson Statistique (par 90) Douglas Luiz Ederson Matchs joués 35 36 Matchs commencés 35 32 Objectifs 9 6 Aides 5 1 Réussite 89% 84% De grosses chances créées dix 2 Passes clés 1,5 0,5 Récupérations de ballon 5.3 5.2 Plaquages 1.7 2.3 Duels gagnés 4,2 (51%) 4,8 (55%) Tentatives de dribble 0,7 (60%) 0,6 (55%) Toutes les statistiques via Sofascore

Même si le titan de l’Atalanta semble être en avance sur son compatriote en termes de mesures défensives pures, ce n’est pas loin et le style plus complet de Luiz pourrait bien mieux fonctionner pour une équipe comme Liverpool, qui se concentrera sur la domination du jeu de balle. et des transitions rapides selon la philosophie de Slot.

Luiz peut tenir tête aux meilleurs à la base de la salle des machines, mais son jeu de passes d’élite et son flair créatif lui permettent de s’adapter bien mieux, et Liverpool doit investir du temps et de l’énergie pour battre la Juventus et obtenir la signature d’un Premier ministre de premier ordre. Star de la ligue, éprouvée au plus haut niveau du jeu anglais.