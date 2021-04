La fenêtre de transfert de janvier peut sembler être un souvenir lointain, mais cela ne signifie pas que la rumeur s’est fermée! Les spéculations sur les mouvements estivaux se réchauffent, alors consultez les derniers potins ci-dessous et consultez toutes les offres officielles ici.

TOP STORY: Liverpool pourrait se tourner vers Sancho si Salah part

Le patron de Liverpool, Jurgen Klopp, pourrait faire un geste pour Jadon Sancho si Mohamed Salah devaient quitter le club cet été, rapporte Bild.

Les rapports des derniers mois ont suggéré que Salah pourrait quitter Anfield cet été, peut-être en Espagne pour chercher un nouveau défi, et les performances de Sancho pour le Borussia Dortmund ne sont pas passées inaperçues par le patron des Reds. À son tour, Klopp tient à rafraîchir sa ligne d’attaque après avoir raté à de nombreuses reprises cette saison.

Jadon Sancho pourrait-il remplacer Mohamed Salah lors de l’attaque de Liverpool la saison prochaine? Photo par Alexandre Simoes / Borussia Dortmund via Getty Images

Cependant, les récentes pertes financières de Liverpool à la suite de la pandémie de coronavirus rendraient improbable toute décision pour Sancho. Pourtant, s’ils devaient lever des fonds en permettant à Salah de partir, alors ils seraient en mesure de soumissionner pour le joueur de 21 ans.

Sancho serait disponible pour beaucoup moins que les 120 millions d’euros exigés par Dortmund à Manchester United l’été dernier. United s’intéresse à nouveau à l’ailier.

Papier rond

– Arsenal « souhaite » recruter le milieu de terrain du Borussia Dortmund Julian Brandt, selon Bild. Les Gunners ont exprimé leur intérêt pour le joueur de 24 ans en janvier et Dortmund pourrait maintenant être prêt à écouter les offres du milieu de terrain allemand. Mikel Arteta manquant peut-être Martin Odegaard, qui devrait revenir au Real Madrid à la fin de la campagne, Arsenal est à la recherche d’un remplaçant. Brandt a eu du mal pour la forme cette saison et pourrait être disponible pour environ 20 millions de livres sterling.

– Le télégraphe rapporte que Manchester United prépare ce qui semble être un triple raid improbable pour Erling Haaland, Jadon Sancho et Jack Grealish. Haaland reste une cible de choix pour Ole Gunnar Solskjaer qui a travaillé avec le joueur de 20 ans à Molde. Haaland a marqué 82 buts en 83 matchs à Dortmund et au FC Salzbourg. United reste également intéressé par Sancho, qu’ils n’ont pas signé l’été dernier, et Grealish, qui reste en pleine forme pour Aston Villa.

– Tottenham Hotspur garde un œil sur le milieu de terrain défensif du Celtic Ismaila Soro, selon le courrier quotidien. Le joueur de 22 ans a rejoint les Hoops du côté d’Isreali Bnei Yehuda pour 2,7 millions de livres sterling en janvier 2020, mais a à peine joué sous Neil Lennon. Cependant, Tottenham pense que Soro, né en Côte d’Ivoire, a le talent de couvrir son milieu de terrain et, les Spurs ayant un budget de transfert restreint cet été, Soro s’intégrerait dans leurs fonds de transfert. Les Spurs envisageraient également le défenseur central de Fulham Joachim Andersen.

– Arsenal semble prêt à faire face à la déception en ce qui concerne sa poursuite de Martin Odegaard en fin de saison, avec COMME suggérant que Zinedine Zidane souhaite que le milieu de terrain norvégien revienne au Real Madrid et fasse partie de la première équipe la saison prochaine. Zidane voit le joueur de 22 ans comme un remplaçant potentiel à long terme pour Luka Modric, et il réduirait également l’âge moyen de l’équipe. Le coach madrilène espère pouvoir persuader Odegaard de revenir au Bernabeu en vue de pousser Modric pour une place de départ.

– Barcelone envisage de déplacer le gardien de 21 ans de Villarreal Marc Vidal, selon sport, et le défenseur central de la Juventus Matthijs de Ligt, rapports El Chiringuito. Le contrat de Vidal à Villarreal est en cours en juin et le Barça est l’un des nombreux clubs lorgnant sur l’étoile montante. le Blaugrana sont prêts à laisser Pedro Neto bouger cet été, mais Vidal serait toujours confronté à la concurrence d’Inaki Pena et d’Arnau Tenas pour le poste de sauvegarde de Marc-Andre ter Stegen. Pendant ce temps, après avoir raté De Ligt à la Juve il y a deux ans, le Barça espère persuader l’ancien défenseur de l’Ajax Amsterdam, âgé de 21 ans, de déménager au Camp Nou cet été.