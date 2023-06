Liverpool pourrait perdre une star expérimentée au profit de l’Arabie saoudite, alors que Jurgen Klopp reconstruit son équipe: rapport

Liverpool pourrait être le prochain club à faire affaire avec la Saudi Pro League, alors que l’État du Moyen-Orient révolutionne sa ligue de football.

Jurgen Klopp réorganise son équipe après une mauvaise saison au cours de laquelle les Reds ont terminé cinquièmes. Liverpool a signé Alexis Mac Allister et est toujours à la recherche d’un autre milieu de terrain avec une couverture défensive dans l’équipe.

Mais avec l’élite de l’Arabie saoudite tentant Cristiano Ronaldo, Karim Benzema et maintenant Ruben Neves – qui était considéré comme une cible de Liverpool à un moment donné – maintenant, un Merseysider pourrait passer au Moyen-Orient.

Ruben Neves quitte Wolverhampton Wanderers pour l’Arabie Saoudite (Crédit image : Jack Thomas – WWFC/Wolves via Getty Images)

Selon le journaliste turc Ekrem Konourdeux clubs de la Saudi Pro League lorgnent sur Thiago Alcantara.

Thiago a dicté le jeu pour Liverpool en tant que l’un des milieux de terrain les plus fiables de Klopp depuis son arrivée en 2020 après un titre en Ligue des champions – mais sa disponibilité a diminué. La saison dernière, il n’a fait que 18 apparitions en Premier League en raison de problèmes de blessures.

Les Reds ont cherché à remplacer la capacité de l’international espagnol sur le ballon au milieu de terrain avec Trent Alexander-Arnold dans des espaces similaires et avec Thiago maintenant âgé de 32 ans, il semble extrêmement probable qu’ils le perdront pour rien l’été prochain à l’expiration de son contrat.

Alexis Mac Allister pourrait bien remplacer Thiago – et avec Klopp qui regarde toujours un autre milieu de terrain, il est possible que l’ancienne star du Bayern Munich et de Barcelone ne soit pas une option de premier choix au centre du parc la saison prochaine.

Le milieu de terrain de Liverpool Thiago Alcantara est une cible pour la Saudi Pro League (Crédit image : PAUL ELLIS/AFP via Getty Images)

Thiago était recherché par Manchester City lorsqu’il s’est retrouvé à Anfield – et est le seul joueur à avoir joué pour Pep Guardiola dans deux clubs différents.

Le milieu de terrain est évalué à 15 millions d’euros par Marché des transferts.

