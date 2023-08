Liverpool pourrait lancer une décision audacieuse pour l’homme de Manchester City, comme Jurgen Klopp en fait l’expérience: rapport

Liverpool pourrait chercher à amener un joueur de Manchester City à Anfield cet été, alors que Jurgen Klopp continue de remodeler son équipe.

Les Reds ont réussi à signer trois milieux de terrain cet été sous la forme d’Alexis Mac Allister, Dominic Szoboszlai et la nouvelle recrue Wataru Endo, alors que les Merseysiders rafraîchissent les choses et abaissent l’âge moyen de l’équipe. On dit que Klopp favorise toujours un autre entrant, avec de nombreux noms discutés ces derniers jours comme des options potentielles au centre du parc.

Étant donné que Liverpool a offert bien plus de 100 millions de livres sterling sur Moises Caicedo à destination de Chelsea et en a dépensé une fraction sur Endo, il pourrait bien y avoir une arrivée importante avant le jour de la date limite.

Moises Caicedo a préféré Chelsea à Liverpool (Crédit image : Darren Walsh/Chelsea FC via Getty Images)

Alex Crookle correspondant en chef du football à parlerSPORTdit que Klopp envisage de déménager pour Kalvin Phillips, qui a lutté pour le football en équipe première au cours de la dernière année environ.

Phillips a rejoint Manchester City depuis Leeds United l’été dernier, mais n’a commencé que deux matches de championnat toute la saison sous Pep Guardiola – tous deux après que City ait remporté le titre. Le milieu de terrain avait prévu de se battre pour sa place mais une offre d’un autre club européen pourrait bien tester sa détermination, selon Crook.

Phillips est actuellement derrière Rodri dans l’ordre hiérarchique à City et avec l’Espagnol affichant un record de blessures impeccable, cette saison pourrait poser plus de problèmes à Phillips – qui veut faire partie de l’équipe de l’Euro 2024 l’été prochain.

En tant que l’un des leaders de l’équipe de promotion de Leeds sous Marcelo Bielsa, Phillips offrirait à Klopp le genre de maturité, d’expérience et de sang-froid que les Reds ont perdu à Fabinho, Jordan Henderson et James Milner.

Kalvin Phillips de Manchester City pourrait être lié à Anfield (Crédit image : Alexander Hassenstein – UEFA/UEFA via Getty Images)

Liverpool a déclaré qu’il poursuivait un autre défenseur, ainsi que la profondeur du milieu de terrain.

Phillips est valorisé à 32 M€ par Marché de transfert.

