Liverpool pourrait jouer un affrontement en Ligue des champions avec le FC Midtjylland à Dortmund

Liverpool pourrait disputer son dernier match de groupe de la Ligue des champions contre le FC Midtjylland à Dortmund, ont déclaré des sources à ESPN

Le match pourrait être déplacé vers un autre pays en raison des restrictions de voyage pour ceux qui reviennent au Royaume-Uni en provenance du Danemark.

Le Westfalenstadion du Borussia Dortmund pourrait être le lieu si le match était déplacé de la MCH Arena à Herning, ont déclaré des sources à ESPN.

La ville de Dortmund a confirmé jeudi à ESPN qu’elle avait été “choisie comme ville hôte” pour le match de la Ligue des champions du 9 décembre qui se déroulerait sans supporters car ils ont été bannis des stades à travers l’Allemagne depuis début novembre.

Cependant, des sources ont déclaré à ESPN que Midtjylland espérait toujours organiser le match à domicile et qu’une décision concernant le déplacement ou non du match pourrait être prise plus tard cette semaine.

Plus tôt ce mois-ci, la FA anglaise a été autorisée à organiser son dernier match de groupe de l’UEFA Nations League contre l’Islande à Wembley à la suite d’un plaidoyer en raison de la réglementation existante sur les voyages en cas de coronavirus.

Le gouvernement britannique a annoncé début novembre que tous ceux qui «retournent au Royaume-Uni directement ou indirectement du Danemark devront s’auto-isoler avec tous les autres membres de leur foyer jusqu’à ce que deux semaines se soient écoulées».

Klopp a connu sept années très réussies à Dortmund où il a remporté deux titres de Bundesliga, une Coupe d’Allemagne et atteint la finale de la Ligue des champions 2013.

Après avoir repris Liverpool en octobre 2015, il est revenu pour un match de Ligue Europa en 2016 et en 2019 était un invité vedette lorsque le PDG de Dortmund, Hans-Joachim Watzke, a dévoilé sa biographie au stade.