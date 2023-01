Liverpool pourrait être sur le point de signer Mason Mount de Chelsea dans un accord choc: rapport

Liverpool veut la star de Chelsea, Mason Mount, le milieu de terrain anglais bloquant un nouveau contrat à Stamford Bridge.

Avec l’afflux de nouvelles stars dans l’ouest de Londres, Mount est désormais l’un des premiers joueurs les moins bien payés de Chelsea. Avec seulement 18 mois sur son contrat actuel, il n’est toujours pas certain qu’il restera au club au-delà de cette saison non plus, surtout avec le club en transition.

Mount est à Chelsea depuis l’âge de six ans, mais Liverpool s’intéresse depuis longtemps au joueur de 24 ans et surveille attentivement la situation.

L’entraîneur de Liverpool, Jurgen Klopp, veut du sang neuf au milieu de terrain (Crédit image : Jack Thomas – WWFC/Wolves via Getty Images)

Selon le gardien (s’ouvre dans un nouvel onglet), Liverpool surveille la situation contractuelle. Avec Naby Keita et Alex Oxlade-Chamberlain sans contrat cet été, avec d’autres comme Jordan Henderson et Fabinho sous le feu des critiques pour de mauvaises performances, une reconstruction est due.

La vente imminente de Liverpool (s’ouvre dans un nouvel onglet) ferait de Mount une énorme déclaration d’achat pour le nouveau régime – bien que Mount approche de la fin de son contrat, il pourrait ne pas coûter autant que certains le prévoient.

Liverpool serait également intéressé par Jude Bellingham, le Borussia Dortmund exigeant apparemment neuf chiffres.

Fabinho, Stefan Bajcetic, Curtis Jones, Naby Keita, Thiago Alcantara, Arthur Melo, Jordan Henderson, Alex Oxlade-Chamberlain, James Milner, Harvey Elliott et Fabio Carvalho sont tous des options au milieu de terrain pour Jurgen Klopp – bien que les six fois champions d’Europe aient n’a fait qu’une seule signature permanente au cours des quatre dernières années qui avait de l’expérience au milieu de terrain avant d’arriver à Anfield.

Liverpool semble prêt pour une refonte après une mauvaise saison (Crédit image : Getty Images)

Liverpool et Chelsea se disputeraient également Moises Caicedo de Brighton. L’Équatorien est évalué par les Seagulls à 75 millions de livres sterling, Chelsea étant plus désireux de baisser ce prix demandé à environ 55 millions de livres sterling.

Mount est évalué à environ 75 millions d’euros par Marché des transferts (s’ouvre dans un nouvel onglet).

Moises Caicedo pourrait être l’un des deux milieux de terrain de Brighton à se diriger vers le Merseyside: les Reds seraient dans une course à quatre pour signer Alexis Mac Allister, avec trois équipes européennes qui seraient également intéressées par le vainqueur argentin de la Coupe du monde.

On pense également que Liverpool travaille sur un contrat d’été de 44 millions de livres sterling pour le milieu de terrain des Wolves Matheus Nunes, alors qu’ils pourraient affronter Tottenham pour Sofyan Amrabat, qui a joué pour le Maroc au Qatar 2022.

Dans d’autres nouvelles, l’arrivée récente d’Anfield, Cody Gakpo, a révélé que son compatriote Virgil van Dijk avait influencé sa décision de rejoindre les Reds.