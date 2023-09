Liverpool pourrait être mieux sans Salah et plus riche de 200 millions de livres sterling

Liverpool a clairement exprimé sa position sur Mohamed Salah. Aucune somme d’argent de la part des champions saoudiens de la Pro League, Al Ittihad, ne les persuadera de se débarrasser de leur star – une position qui a tenu bon lorsqu’une offre d’une valeur allant jusqu’à 150 millions de livres sterling a été reçue le jour de la date limite de transfert.

Jurgen Klopp a doublé la position officielle du club dimanche en déclarant que, même si une offre plus importante était présentée cette semaine avant la date limite de transfert saoudienne à 17 heures HE jeudi, Liverpool la rejetterait une fois de plus. « Oui », a répondu Klopp lorsqu’on lui a demandé directement si Al Ittihad serait refoulé.

Avec les sommes impliquées et la perspective que Salah entre dans la dernière année de son contrat à Anfield l’été prochain, il viendra un moment où rejeter d’autres offres deviendra une affaire de jouer devant la foule plutôt que de faire ce qui a du sens – de temps en temps. le terrain. Ce point a peut-être déjà été atteint, car même pour un joueur de la qualité incontestable de Salah et de sa valeur pour l’équipe, il arrive un moment où la réalité financière doit faire mouche.

C’est une équation simple jouée actuellement par Liverpool et Klopp. Salah est leur meilleur joueur, leur talisman de buteur, et même s’ils ont encaissé une somme incroyable pour l’ancien attaquant de Chelsea et de l’AS Roma, il est pratiquement irremplaçable.

Si Liverpool bénéficiait d’une fenêtre de transfert complète pour remplacer Salah, cela leur serait presque impossible. Essayer de le faire dans les dernières heures de travail, ou après la fermeture de la fenêtre s’ils reçoivent une autre offre cette semaine, pourrait détruire leurs espoirs de succès cette saison moins d’un mois après son début.

Une offre de 150 millions de livres sterling (190 millions de dollars) pour un attaquant de 31 ans avec encore deux ans à courir sur son contrat est cependant une proposition stupéfiante à refuser. D’un point de vue footballistique, cela a du sens, mais on peut se demander si cela se compare d’un point de vue commercial.

Fenway Sports Group (FSG) a été accusé dans le passé de donner la priorité aux affaires et au football, mais les propriétaires de Liverpool ont soutenu Klopp et les souhaits des supporters du club en rejetant l’offre d’Al Ittihad pour Salah.

Liverpool a déclaré qu’il ne serait pas obligé de se séparer d’un joueur qui s’est élevé au rang des légendes d’Anfield au cours de ses six années au club, mais pour que cette décision soit confirmée cette saison, Salah doit aider le le club revient en Ligue des Champions et remporte à nouveau la Premier League. S’ils n’atteignent pas ces deux objectifs, garder Salah sera un pari qui ne portera pas ses fruits.

En janvier 2018, Liverpool a accepté la défaite dans sa tentative de conserver Philippe Coutinho en acceptant une offre de transfert de 142 millions de livres sterling de Barcelone pour le milieu offensif. Coutinho était le meilleur joueur de Liverpool, un autre talisman, mais l’accord a été conclu et les frais de transfert ont été réinvestis dans les transferts de Virgil van Dijk et du gardien Alisson Becker.

L’équipe saoudienne d’Al Ittihad continue de rechercher de grandes sommes d’argent pour l’attaquant de Liverpool Mohamed Salah. PAUL ELLIS/AFP via Getty Images

Ces trois accords ont été le catalyseur de la période de succès de Liverpool sous Klopp, puisque l’équipe a remporté tous les trophées majeurs qu’elle a disputés de 2018 à 2022. Le transfert apparemment désagréable d’un joueur vedette s’est avéré être l’une des meilleures décisions jamais prises par le club. .

Salah est une star plus grande et plus brillante que Coutinho ne l’a jamais été dans le Merseyside, mais il a également 31 ans. Coutinho avait 25 ans lorsqu’il a quitté Anfield pour le Camp Nou et approchait théoriquement de ses années de pointe, mais Salah a eu son heure de grande écoute à Liverpool et a tout gagné. il y a à gagner. Que peut-il apporter d’autre pour justifier la décision de rejeter les frais de transfert massifs proposés par Al Ittihad ?

Une grande partie de la décision de Liverpool est due au statut du club comme l’un des plus grands au monde et au message qu’il enverrait s’ils acceptaient que même leur meilleur joueur soit disponible au plus offrant. Les meilleurs clubs du monde ne se séparent pas de leurs meilleurs joueurs à moins que ce ne soit selon leurs conditions. Liverpool a donc dû projeter sa force en repoussant l’approche d’Al Ittihad. Pourtant, si Al Ittihad revient avec une offre de 175 millions de livres sterling ou atteint 200 millions de livres sterling avant la date limite de jeudi, cela pourrait bien être un point de bascule où les avantages à long terme l’emportent sur les douleurs à court terme.

Liverpool a encaissé 54,5 millions de livres sterling de prix en Ligue des champions la saison dernière après avoir atteint les huitièmes de finale. En remportant la compétition, Manchester City a reçu 117,2 millions de livres sterling, l’ampleur de l’offre de Salah est donc évidente.

Oui, Klopp serait privé de son meilleur attaquant cette saison si Salah était autorisé à partir – Darwin Núñez, Cody Gakpo, Luis Díaz et Diogo Jota ont tous montré leur capacité à marquer en son absence – mais l’opportunité d’investir cet argent pourrait fournir les bases d’une autre grande équipe à Anfield.

C’est pourquoi une autre offre d’Al Ittihad pourrait être trop belle pour être refusée. Le sens des affaires aurait également du sens dans le football, et la dernière contribution de Salah à Liverpool pourrait être une manne financière qui garantirait un avenir doré.