Liverpool pourrait désormais recruter une « superstar » qui joue comme Luis Suarez pour seulement 26 millions de livres sterling

Liverpool est à la recherche de nouveaux joueurs et un nom qui a été mentionné plus d’une fois dans le passé est à nouveau lié à un transfert à Anfield.

Les Reds recherchent de nouvelles recrues cet été pour aider Arne Slot sur le marché des transferts.

Avec le retour de Michael Edwards impliqué dans les choses, on s’attend à ce que les nouvelles recrues soient bien pensées et ajoutent de la valeur à court et à long terme pour les Reds.

Et selon des rapports italiens, Liverpool pourrait désormais signer un objectif à long terme pour moins de 30 millions de livres sterling.

Liverpool pourrait recruter Federico Chiesa pour seulement 26 millions de livres sterling

Selon Tout sur la Juvequi citent le média italien Gazzetta dell Sport, Chiesa est potentiellement en provenance de la Juventus cet été.

L’attaquant italien est lié à un transfert en Angleterre et à Liverpool depuis un certain temps maintenant et il est suggéré que les Reds pourraient enfin avoir leur homme.

TuttoJuve affirme que Chiesa pourrait désormais être disponible pour aussi peu que 26 millions de livres sterling et que l’idée de sa signature par Liverpool ou Manchester United ne peut être exclue.

Photo de Jonathan Moscrop/Getty Images

Chiesa était l’une des stars du spectacle pour l’Italie lorsqu’ils ont remporté l’Euro 2020, mais la dernière année à la Juventus a vu les choses devenir un peu plus tendues.

Liverpool, bien sûr, est à la recherche d’un attaquant large et il reste à voir si Chiesa est quelqu’un qu’ils envisageront de revoir.

Chiesa joue comme Luis Suarez

Salué par les médias italiens comme un «superstar » Joueur, Chiesa est vraiment quelqu’un qui a les attributs pour réussir en Angleterre.

L’attaquant a un rythme électrique et une ténacité que, sur le papier, les fans de Liverpool adoreraient.

En effet, cette ténacité a valu à Joe Cole des comparaisons avec un certain Luis Suarez.

« Son plus grand attribut est qu’il joue avec humilité. Il s’agite comme un jeune personnage de Luis Suarez. Il peut faire quelque chose à partir de rien », a-t-il déclaré, comme le rapporte Métro.

« Tous les clubs d’Europe voudront une part de lui lorsqu’il sera disponible. »

Chiesa pourrait donc bien être quelqu’un sur lequel Liverpool décide enfin d’appuyer sur la gâchette.

Rubriques connexes