La fenêtre de transfert s’est ouverte début janvier et la spéculation s’intensifie sur les transactions potentielles. Découvrez les derniers potins ci-dessous et découvrez toutes les offres officielles ici.

TOP STORY: Liverpool s’intéresse à Konate

Alors que Liverpool a de nouveau été lié avec Diego Upamecano, c’est le coéquipier du défenseur RB Leipzig Ibrahima Konate qui intéresse le plus Jurgen Klopp, selon Bild journaliste Christian Falk.

Liverpool a eu plusieurs blessures défensives cette saison et pendant Joël Matip On dit qu’il se rapproche d’un retour, Klopp tient toujours à renforcer dans ce domaine en janvier, d’autant plus que la forme des Reds a glissé ces dernières semaines.

Et tandis que Bild pense que Liverpool a pris contact avec la direction d’Upamecano, Leipzig est réticent à vendre avant la fin de la saison, ce qui signifie que les Reds devront chercher ailleurs.

Konate est également sur le radar de Liverpool depuis un certain temps et, finalement, est plus facilement disponible. Klopp pense qu’il est un joueur qu’ils peuvent récompenser avant la fermeture de la fenêtre actuelle, dans le but de garder leurs espoirs de titre sur la bonne voie.

Le joueur de 20 ans aurait une clause de libération d’environ 45 millions de livres sterling.

Gomez, skipper de l’Atalanta, cible du PSG

Le Paris Saint-Germain envisage une candidature pour le capitaine de l’Atalanta Alejandro Gomez, selon Le10Sport.

Le skipper d’Atalanta est un favori des fans et a été un élément clé de l’équipe, mais il semble s’être brouillé avec le patron Gian Piero Gasperini et la hiérarchie du club.

Il semblerait maintenant qu’il pourrait être en mouvement en janvier, mais le PSG est confronté à la concurrence.

Il a déjà été rapporté en Turquie que Fenerbahce a fait une offre pour l’international argentin, tandis que Calciomercato rapporte que la Roma se prépare à battre les clubs milanais pour enregistrer une offre.

Cependant, le PSG serait en mesure de faire sortir financièrement ces autres clubs de l’eau, mais il faudrait d’abord convaincre le joueur de s’installer dans la capitale française.

Bayern pour Militao

Défenseur du Real Madrid Eder Militao manque de temps de jeu au Bernabeu, et le Bayern Munich envisage d’offrir au Brésilien un passage en Bundesliga.

Munich n’est pas seul à identifier le joueur de 22 ans dans le cadre de ses plans, la Juventus, Tottenham Hotspur et le Borussia Dortmund étant tous censés surveiller le Selecao international.

Il n’y a pas encore eu d’offres officielles, mais le Bayern dirige un certain nombre de clubs qui examinent les plans de Madrid pour le défenseur central, qui se trouve actuellement derrière Sergio Ramos, Raphael Varane et Nacho dans l’ordre hiérarchique.

Militao a été négligé par Madrid lors de la défaite de jeudi contre l’Athletic Bilbao en SuperCoupe d’Espagne et a également été exclu des équipes brésiliennes récentes.

Le Bayern pense que Militao pourrait être le remplaçant idéal si David Alaba quitte le stade Allianz.

Tap-ins

– Le patron de la Juve, Andrea Pirlo, serait à la recherche d’options d’attaque alternatives pour compléter Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala et Alvaro Morata, et Calciomercato croit Gianluca Scamacca en tête de leur liste de recherche. Scamacca appartient à Sassuolo et est actuellement prêt à prêter Gênes, mais il a été inscrit sur la liste des transferts. La Juventus explore une option de prêt.

– Union Berlin est à la recherche d’un nouvel attaquant et semble se rapprocher des jeunes talents du Bayern Léon Dajaku, selon Bild. Union Berlin souffre d’une crise de blessures et cherche à obtenir un accord de prêt qui se prolongerait au-delà de la fin de la saison en cours. Dajaku a marqué une fois et enregistré trois passes décisives pour le FC Bayern II en troisième division allemande jusqu’à présent cette saison.