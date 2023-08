Liverpool pour le prodige espagnol – et la légende des Reds sera la clé pour négocier un accord: rapport

Liverpool a fait une offre pour une starlette espagnole, alors que Jurgen Klopp cherche à ajouter de la profondeur à son équipe mince comme du papier.

Au début de la saison, les Reds ont un nombre limité au milieu de terrain, Fabinho et Jordan Henderson étant récemment partis pour la Saudi Pro League. Liverpool n’a fait que deux signatures à Dominik Szoboszlai et Alexis Mac Allister, avec juste Stefan Bajcetic, Curtis Jones, Thiago et Harvey Elliott comme autres options au centre du parc.

On dit qu’un déménagement pour Romeo Lavia est sur le point d’être terminé – mais avec seulement une semaine avant le début de la saison, les Merseysiders espèrent maintenant conclure une négociation pour ajouter un autre corps à l’équipe.

L’équipe de Liverpool semble un peu légère à l’approche de la saison (Crédit image : Getty Images)

Sortie espagnole Stade Deportivo affirment que Liverpool a fait une offre d’environ 20 millions de livres sterling pour la star du Celta Vigo Gabri Veiga.

Un milieu de terrain plus offensif qui peut fonctionner en position n ° 8 ou plus en avant, le jeune Espagnol pourrait être promu en Premier League avec d’autres nouveaux acheteurs Mac Allister et Szoboszlai devant lui dans l’ordre hiérarchique.

De plus, le manager vainqueur de la Ligue des champions, Rafael Benitez, sera la clé de tout accord en cours. L’ancien patron bien-aimé des Reds est désormais en charge du Celta et aura son mot à dire sur le transfert.

À seulement 21 ans, Veiga abaisse encore plus l’âge moyen de tout milieu de terrain potentiel et offre également une grande valeur de revente.

Gabri Veiga est visé par Liverpool (Crédit image : Getty Images)

Le premier match de Liverpool de la saison est contre Chelsea. Dans l’état actuel des choses, Bajcetic devrait commencer en tant que n ° 6.

Veiga est valorisé à environ 30 M€ par Marché des transferts.

Dans Aperçu de la saison FourFourTwo de la campagne à venirnous évaluons comment Liverpool peut à nouveau se battre pour le titre.

Entre-temps, Informations sur les transferts de Liverpool s’accélère avant une énorme refonte à Anfield cet été. Benjamin Pavard du Bayern Munich a été liéalors que James Ward-Prowse serait sur la liste restreinte. Gabri Veiga du Celta Vigo est une cible et Khephren Thuram de Nice serait sur le point de rejoindre

Dans d’autres nouvelles, Diogo Jota a déclaré à la FFT que Liverpool pouvait remporter le titre en 2024.