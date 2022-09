Liverpool perd plus de points à Everton dans le passionnant derby du Merseyside

Jordan Pickford d’Everton a effectué plusieurs arrêts clés lors d’un après-midi frustrant pour Liverpool. John Powell/Liverpool FC via Getty Images

LIVERPOOL — Everton et Liverpool a joué un match nul et vierge à Goodison Park dans un derby de Premier League Merseyside qui était beaucoup plus divertissant que le score ne le suggère. Les deux équipes ont touché le poteau à plusieurs reprises et chaque gardien de but a été appelé à effectuer plusieurs arrêts. Everton pensait avoir marqué le premier but au milieu de la seconde mi-temps, mais VAR a jugé que Conor Coady était hors-jeu lorsqu’il a tapé à bout portant.

– Bilan du match : Liverpool tenu à Everton | Tableau de Premier League | Rencontres à venir

Voici notre réaction au palpitant derby du Mersyside de samedi à Goodison Park.

SAUTER À: Notes des joueurs | Meilleurs/moins performants | Faits saillants et moments marquants

Réaction rapide

1. Liverpool perd plus de points dans le passionnant derby du Merseyside

Le début de saison lent de Liverpool s’est poursuivi avec un match nul 0-0 dans le derby du Merseyside contre Everton à Goodison Park, avec une décision de hors-jeu du VAR refusant à l’équipe de Frank Lampard une première victoire à domicile contre leurs voisins depuis 2010.

Coady semblait avoir ouvert le score pour Everton à la 69e minute lorsqu’il a tapé au deuxième poteau pour détourner le centre de Neal Maupay dans le filet, mais après un long examen VAR, le défenseur des Wolves en prêt a vu son but exclu.

Bien qu’une défaite aurait été dure pour Liverpool, qui a frappé les boiseries à trois reprises, Everton a donné sa meilleure performance de derby à Goodison pendant plusieurs années et à part le but refusé de Coady a également frappé les boiseries par le milieu de terrain Tom Davies et a vu Maupay refusé par un but par un brillant arrêt d’Alisson.

Le match nul a laissé Everton toujours à la recherche de sa première victoire de la saison et Liverpool reste également sans victoire à l’extérieur cette saison. Mais la plus grande importance pour Liverpool est le nombre de points qu’ils ont perdus en six matchs cette saison. L’équipe de Jurgen Klopp a maintenant perdu autant de points qu’elle a gagné – neuf – et a terminé ce match à quatre points du champion Manchester City, qui a disputé un match de moins.

Cela aurait pu être pire Liverpool, cependant, si VAR avait revu un mauvais défi de Virgil van Dijk sur Amadou Onana en fin de match. Si la faute de Van Dijk avait été évaluée par VAR, le défenseur de Liverpool aurait pu être renvoyé pour faute grave, mais il a survécu à l’incident pour rester sur le terrain.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, MLS, plus (États-Unis)

2. Nunez garde son sang-froid lors d’un retour frustrant

Darwin Nunez aurait pu choisir un meilleur match pour revenir d’une suspension de trois matches qu’un derby du Merseyside à Goodison Park, mais la signature du record de Liverpool a survécu à l’environnement hostile sans être bercé par un autre problème disciplinaire. L’international uruguayen, suspendu après avoir été expulsé pour conduite violente contre Crystal Palace le mois dernier, a dû faire face aux attentions étroites des défenseurs James Tarkowski et Coady ainsi qu’à une foule passionnée qui était prête à aiguillonner l’ancien attaquant de Benfica à chaque occasion. .

Mais Nunez a gardé son sang-froid et a montré pourquoi Liverpool s’attend à ce qu’il soit le point central de leur attaque pour les années à venir. Il a failli marquer avec une volée plongeante à la fin de la première mi-temps, seulement pour voir le gardien Jordan Pickford diriger brillamment son tir sur la barre transversale. Pickford a de nouveau refusé Nunez au début de la seconde période lorsque le n ° 1 d’Everton a empêché une demi-volée bien frappée de l’attaquant de Liverpool.

Ayant été contraint de s’absenter trois matchs si peu de temps après son arrivée, Nunez a peut-être senti qu’il devait reconstruire des ponts avec ses coéquipiers et les fans du club contre Everton. Mais s’il n’a pas pu trouver de but pour les rembourser de son carton rouge Palace, Nunez a montré de nombreuses autres qualités et il est clair qu’il sera un ajout positif à l’équipe de Klopp à Anfield.

Darwin Nunez de Liverpool est revenu après avoir purgé une suspension de trois matches. OLI SCARFF/AFP via Getty Images

3. Everton réussit enfin à recruter

Le mauvais bilan d’Everton en matière de transferts au cours des dernières saisons a été l’un des principaux facteurs de l’échec du club à livrer sur le terrain, mais leur performance contre Liverpool a montré que le recrutement de cet été a finalement eu un impact positif sur l’équipe.

En grande partie à cause des implications financières de voir le principal bailleur de fonds Alisher Usmanov sanctionné par le gouvernement britannique plus tôt cette année en raison de liens avec Vladimir Poutine, Everton a dû revenir à l’essentiel sur le marché des transferts en recherchant des bonnes affaires et des signatures de prêts.

Le transfert gratuit James Tarkowski et Coady en prêt sont deux exemples d’acquisitions intelligentes, les deux internationaux anglais formant un partenariat fiable au milieu de terrain. Tarkowski et Coady ont dû garder Nunez et Mohamed Salah silencieux, mais ils ont bien réussi, même lorsque Roberto Firmino a été ajouté à la ligne de front de Liverpool en seconde période.

Idrissa Gueye, signé du Paris Saint-Germain cette semaine, a également fait ses preuves à Everton lors d’un précédent passage au club et Maupay a connu des débuts animés après son arrivée de Brighton. Onana, une signature de 33 millions de livres sterling de Lille, a été la grosse dépense cet été et le milieu de terrain belge a dominé le milieu de terrain contre Liverpool.

Everton est toujours sans victoire cette saison, mais le manager Frank Lampard a mis son équipe sur la bonne voie grâce au recrutement estival.

Notes des joueurs

Éverton : Pickford 9; Patterson 8, Tarkowski 8, Coady 8, Mykolenko 7 ; Onana 7, Davies 6, Iwobi 6, Gordon 8, Maupay 7, Gray 6.

Sous-titres : Gueye 7, McNeil 6

Liverpool : Alisson 8 ; Alexander-Arnold 5, Gomez 6, Van Dijk 6, Tsimikas 6 ; Fabinho 6, Elliott 7, Carvalho 6 ; Salah 7, Nunez 7, Diaz 6.

Sous-titres : Firmino 7, Robertson 6, Milner 6, Jota 6, Matip 6.

Meilleurs et pires interprètes

MEILLEUR : Jordan Pickford

Le gardien d’Everton a effectué une série d’arrêts de premier ordre, notamment de Darwin Nunez et Roberto Firmino, pour maintenir son équipe dans le match. Pickford peut parfois être erratique, mais c’était l’un de ces jours où il se comportait comme le meilleur gardien de but d’Angleterre.

Le pire : Trent Alexander-Arnold

L’arrière droit de Liverpool a été remplacé pour le deuxième match consécutif par Jurgen Klopp et il n’a même pas duré une heure contre Everton. Des lacunes défensives et un échec à ajouter sa qualité habituelle à l’avenir ont conduit à son retrait précoce.

Faits saillants et moments marquants

Goodison Park se balançait avant le coup d’envoi, et les supporters locaux avaient une autre raison de se réjouir lorsqu’ils ont vu la légende du club Duncan Ferguson se promener sur le terrain alors qu’il était en charge des médias. L’ancien attaquant, qui a également pris la relève en tant que manager intérimaire à Everton pendant son temps dans l’équipe d’entraîneurs du club, reste un favori de la moitié bleue du Merseyside.

Écoutez la réception de Duncan Ferguson à Goodison Park ! Royauté à Everton 💙 pic.twitter.com/gTSYLLiYC3 — Football sur BT Sport (@btsportfootball) 3 septembre 2022

Et Everton était en extase quand ils pensaient que Coady les avait mis devant. Mais cela s’est rapidement transformé en désespoir lorsque VAR a statué que le défenseur – qui est passé par le système des jeunes à Liverpool – était légèrement hors-jeu lorsqu’il a marqué.