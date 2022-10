Liverpool perd à Forest, Erling Haaland frappe le doublé pour Manchester City

Le défi du titre de Premier League de Liverpool a subi un autre coup dur lors d’une défaite 1-0 contre Nottingham Forest alors qu’Erling Haaland a ramené Manchester City sur le chemin de la victoire avec une victoire 3-1 sur Brighton.

Chelsea et Manchester United ont tous deux raté l’occasion de se rapprocher des leaders alors que la tête de Casemiro dans le temps d’arrêt a annulé le penalty de Jorginho à la 87e minute dans un match nul 1-1.

La première défaite de City de la saison contre Liverpool le week-end dernier semblait avoir lancé la saison des Reds, mais l’équipe épuisée de Jurgen Klopp s’est effondrée sur une défaite choc au City Ground.

Forest a commencé la journée en bas du tableau, mais leur première victoire depuis août a permis aux hommes de Steve Cooper d’être à un point de sécurité.

Taiwo Awoniyi, qui a passé six ans à Anfield sans faire d’apparition, a marqué le seul but 10 minutes après le début de la seconde période.

“Marquer contre Liverpool est une journée que je n’oublierai jamais”, a déclaré Awoniyi.

Sans les blessés Darwin Nunez, Diogo Jota et Luis Diaz et avec la disparition de Thiago Alcantara pour cause de maladie, Liverpool n’a pas eu la ruse pour briser Forest du jeu ouvert.

Mais ils ont eu beaucoup d’occasions sur coups de pied arrêtés car Virgil van Dijk a raté trois grosses occasions.

“Comment nous ne pouvons pas marquer sur coups de pied arrêtés, je n’en ai aucune idée”, a déclaré Klopp. « C’est à peu près tout. Donc la performance je peux l’expliquer, le résultat pas vraiment.

La défaite laisse Liverpool toujours en septième position, à 11 points du leader Arsenal ayant joué un match de plus.

– Casemiro sauve United –

United a raté l’occasion de faire passer Chelsea à la quatrième place, mais était heureux de récupérer un point grâce au premier but de Casemiro pour le club.

Scott McTominay semblait avoir coûté le match aux Red Devils lorsqu’il a bêtement tiré Armando Broja d’un corner tard et que Jorginho a froidement converti le coup de pied qui en a résulté.

Chelsea reste invaincu sous Graham Potter, mais des matchs nuls consécutifs laissent les Blues six points derrière Arsenal après avoir échoué à tenir le coup.

Casemiro a pris le dessus sur le centre de Luke Shaw malgré les meilleures tentatives de Kepa Arrizabalaga pour le garder à la 94e minute.

“Je dois faire un grand compliment à mon équipe”, a déclaré le patron de United, Erik ten Hag, qui avait exclu Cristiano Ronaldo de son équipe en guise de punition pour avoir refusé de se présenter comme remplaçant contre Tottenham en milieu de semaine.

“Pour riposter avec un quatrième match en 10 jours, vous voyez l’esprit et comment ils gèrent les revers.”

– Haaland de retour aux affaires –

Le service normal a repris à l’Etihad alors que City se déplaçait à moins d’un point du sommet, Haaland portant son total pour la saison à 22.

Le Norvégien n’a pas réussi à marquer pour la première fois en 10 matchs au niveau du club à Anfield le week-end dernier, mais a rapidement fait amende honorable en montrant son immense rythme et sa puissance pour s’accrocher au long ballon d’Ederson, autour de Robert Sanchez et en faisant sortir Adam Webster du ballon pour taper. dans un filet vide.

Haaland a ensuite fracassé son 17e but de la campagne en Premier League depuis le point de penalty.

“Il est là pour marquer les buts”, a déclaré Kevin De Bruyne à propos de son coéquipier prolifique. “Ce n’est que le début, il fait ce qu’il doit faire.”

Brighton doit encore gagner sous le nouveau patron Roberto De Zerbi mais a repoussé les champions après la pause lorsque Leandro Trossard a tiré au premier poteau.

Mais un autre éclat de City, cette fois de De Bruyne, a tué le match alors que le Belge se recroquevillait de l’extérieur de la surface.

Everton a mis fin à une série de trois défaites consécutives en battant Crystal Palace 3-0 à Goodison Park.

Le retour de blessure de Dominic Calvert-Lewin est un énorme coup de pouce pour les hommes de Frank Lampard et l’international anglais a montré des pieds rapides pour marquer son premier but de la saison dès le début.

Anthony Gordon a ensuite tapé dans le deuxième juste après l’heure de jeu avant que Dwight McNeil ne complète le score à six minutes de la fin.

La victoire élève les Toffees au-dessus de Palace à la différence de buts en 11e.

