Liverpool “pas en mesure” de penser à la qualification en Ligue des champions – Alisson

Le gardien de Liverpool, Alisson Becker, a déclaré que les Reds n’étaient “pas en mesure” de penser à la qualification en Ligue des champions après leur défaite 3-0 contre les Wolves en Premier League samedi.

L’équipe de Jurgen Klopp a été bien battue à Molineux après avoir concédé deux fois dans les 12 premières minutes et est 10e du tableau après 20 matchs, 11 points derrière Newcastle, quatrième.

Les Reds ont un match en main contre les Magpies, mais il faudra un gros effort pour récupérer ces points dans la seconde moitié de la saison – surtout sur la forme actuelle.

“Nous devons penser aux prochains matchs, c’est ce que nous avons dans [our] mains”, a déclaré Alisson à Premier League Productions lorsqu’on lui a demandé si les Reds pouvaient encore se classer parmi les quatre premiers cette saison.

“Nous ne sommes pas en mesure de trop réfléchir à ce que nous pouvons faire à la fin de la saison, nous devons réfléchir à ce que nous pouvons faire mieux maintenant et gagner le prochain match qui est devant nous. C’est tout. “

Interrogé sur ce qui n’allait pas à Molineux, le Brésilien a déclaré: “Je pense que cela s’est passé comme nous l’avons fait dans les autres matchs. Nous n’avons pas du tout de cohérence – je veux dire de cohérence [of] jouer 90 minutes vraiment concentré et faire tout ce que nous avons à faire sur le terrain.

“Les 15 premières minutes, nous n’avons pas bien commencé le match et nous sommes punis pour cela, encaissant deux buts. Nous ne sommes pas dans la situation où nous sommes confiants, si confiants pour revenir, mais nous avons essayé.

“On a fait une bonne deuxième mi-temps et puis on encaisse encore : tu ne marques pas et tu encaisses encore, donc c’est complètement frustrant de mon côté.”