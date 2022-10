Liverpool: Pas de football heavy metal en vue – L’équipe de Jurgen Klopp ressemble plus à une guitare basse | Nouvelles du football

Gary Neville dit que “léthargique” Liverpool ressemblait à l’ombre de lui-même en seconde période contre Arsenal.

Le penalty de Bukayo Saka a réglé les choses alors qu’Arsenal a perdu 3-2 vainqueurs pour revenir en tête du classement de la Premier League, 14 points devant l’équipe de Jurgen Klopp.

Bien qu’il ait moins de possession de balle que les visiteurs, Arsenal a réussi plus de tirs au but et remporté plus de batailles individuelles sur le terrain de l’Emirates Stadium.

Avec Liverpool 10e dans le tableau et accueillant Manchester City – en direct sur Sky Sports dimanche prochain – Neville dit que les fans des Reds ont parfaitement le droit de se sentir concernés, en particulier après leur match de deuxième mi-temps dans le nord de Londres.

S’exprimant sur son podcast, Neville a demandé: “Pour Liverpool, est-ce un coup dur ou est-ce un peu un déclin en termes de comment ils sont en ce moment?

“En première mi-temps, je pensais qu’ils répondaient très bien à un départ électrique. Mais je pensais que la seconde mi-temps était inquiétante pour Liverpool. Ils ressemblaient à l’ombre d’eux-mêmes.

“Généralement, leur performance en seconde période sera un souci pour Jurgen Klopp – pas seulement la performance sur le ballon et la façon dont ils ont joué, mais aussi hors du ballon, leur capacité à pouvoir atteindre le ballon, et appuyer, et harceler.

“Il y a cinq ou six ans, Pochettino était à Tottenham, et évidemment Klopp était à Liverpool, où je n’avais pas vu d’agressivité et de chasse au football, comme ça auparavant.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



L’entraîneur de Liverpool, Jurgen Klopp, a estimé que le penalty de la victoire d’Arsenal était “doux” et a admis que c’était un “après-midi difficile” pour son équipe.



“Nous savions que Jurgen Klopp était venu dans ce pays avec le football heavy metal comme prémisse et principe, mais ce n’était pas du football heavy metal (contre Arsenal), c’était comme de la guitare basse.

Liverpool sera “préoccupé”

“Ils étaient vraiment, vraiment léthargiques en seconde période”, a ajouté Neville. “Je serais inquiet si j’étais un fan, un entraîneur ou un joueur de Liverpool dans cette seconde mi-temps.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



GRATUIT À REGARDER: Faits saillants de la victoire d’Arsenal contre Liverpool en Premier League.



“Écoutez, ils ont assez de crédit en banque pour cette équipe de Liverpool et ce manager de Liverpool. Et ce manager de Liverpool a fait le meilleur travail de tous les managers au cours des six, sept dernières années, avec ce avec quoi il a dû travailler en termes de budget par rapport au reste.

“Donc, ils ont suffisamment de crédit en banque pour que nous ne nous laissions pas emporter et que nous disions:” C’est la fin de Liverpool “. Ce n’est pas le cas ici, mais il y a des inquiétudes et des signes inquiétants.

“C’est l’énergie et l’appétit dans les jeux qu’ils ont eu au cours des deux dernières années en termes d’essais de défense et de presse (c’était le problème).

“Ils ont l’air à deux ou trois mètres, et deux ou trois mètres dans le football, c’est tout. Si vous êtes à un mètre d’un joueur de classe mondiale, c’est trop.”