Liverpool ouvre la pré-saison avec des nuls contre le FC Wacker Innsbruck et le VfB Stuttgart | Actualités footballistiques

Liverpool a commencé son calendrier de pré-saison avec des matchs nuls consécutifs 1-1 en deux mini-matchs de 30 minutes contre le FC Wacker Innsbruck et le VfB Stuttgart.

L’équipe de Jurgen Klopp est actuellement en Autriche pour un camp d’entraînement, avec 22 joueurs différents s’exécutant lors des rencontres de Salzbourg.

Le penalty de Divock Origi a donné l’avantage à Liverpool lors du premier match de la soirée contre Innsbruck avant que la tête de Ronivaldo n’assure un match nul pour les Autrichiens.

Dans l’autre match contre Stuttgart, dans lequel Ibrahima Konate a fait ses débuts, Liverpool est revenu de l’arrière avec la frappe de Sadio Mane annulant la finition soignée de Philipp Forster.

Le patron de Liverpool, Jurgen Klopp, félicite le buteur Sadio Mane après le tirage au sort de pré-saison avec le VfB Stuttgart



Klopp a déclaré qu’il était « satisfait » de l’entraînement après les matchs, déclarant sur le site Web du club de Liverpool: « Physiquement, c’était tout ce que nous voulions voir, nous devions le faire et c’était un test important pour cela.

« Le premier match était évidemment une très jeune équipe, Innsbruck a bien fait et était évidemment dans un meilleur moment que nous car ils commencent la semaine prochaine avec la ligue et nous avons commencé la semaine dernière avec la pré-saison, donc c’est différent.

« Le deuxième match a été un test difficile, Stuttgart est une très bonne équipe. Nous avons très bien commencé, puis nous avons encaissé un but. Ensuite, nous sommes revenus de plus en plus dans le match et avons marqué un très beau but.

« Je suis vraiment content, tout va bien. J’ai vu ce que je m’attendais à voir, en fait – ce serait étrange si je me tenais ici et disais: » Mon Dieu, je ne savais pas que nous pouvions jouer ce genre de football », mais ça me va et maintenant nous continuons à travailler. »

Cependant, Klopp a également admis que ce serait une « surprise » si Virgil van Dijk ou Joe Gomez étaient déclarés aptes à affronter la Bundesliga Mayence vendredi.

Le duo défensif a passé une grande partie de la saison dernière sur la touche avec des blessures au genou et a passé une grande partie de la tournée de pré-saison en Autriche à travailler sur leurs propres programmes individuels.

« Ils ont semblé très bons à l’entraînement et hier était le premier jour où ils ont fait des choses très complexes, généralement c’est soit offensif, soit défensif et des trucs comme ça. Nous devons y arriver, étape par étape, mais je ne les attends pas pour vendredi », a ajouté Klopp.

