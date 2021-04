Liverpool a accepté d’ouvrir des discussions avec le groupe de fans Spirit of Shankly (SOS) pour discuter des prochaines étapes après les retombées de la controversée Super League européenne.

Liverpool était l’un des « Big Six » clubs de Premier League impliqués dans la fondation de l’échappée ESL, qui s’est effondrée dans les 48 heures après avoir été annoncée la semaine dernière.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Retombées de la Super League: la Premier League ‘Big Six’ peut-elle résoudre le problème?

La semaine dernière, le propriétaire de Liverpool, John W Henry, s’est excusé auprès des fans dans un message vidéo et a revendiqué la responsabilité de la « négativité inutile » apportée au club.

SOS a écrit au club pour demander une réunion et a interrogé ses membres sur les prochaines étapes avec 89% en faveur d’être représentés au niveau du conseil d’administration du club pour travailler sur des propositions de réforme.

Lettre du PDG du Liverpool FC, Billy Hogan, en réponse à l’enquête et à la déclaration de SOS. Nous organiserons une réunion dans les prochains jours. pic.twitter.com/VcEACkjGEa – Esprit de Shankly (@spiritofshankly) 27 avril 2021

Le directeur général de Liverpool, Billy Hogan, a répondu à SOS en acceptant une réunion « dès que les journaux le permettent » et a déclaré: « Il est positif que SOS ait choisi de se réengager avec le club car cela permettra aux conversations nécessaires d’avoir lieu, pour obtenir des avis. être diffusé et, espérons-le, trouver des solutions viables dans le meilleur intérêt du club. «

Il a ajouté: « Il est nécessaire de restaurer la bonne foi dans notre processus d’engagement le plus rapidement possible et de souligner le sérieux avec lequel nous prenons la situation actuelle et la nécessité d’un changement positif et significatif. »

Le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, s’est publiquement opposé à la proposition de séparation de l’ESL, tandis que le capitaine Jordan Henderson a mené une manifestation de joueurs sur les réseaux sociaux.