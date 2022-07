Liverpool ou Manchester City ? Marcus Rashford révèle le club qu’il n’aime plus

L’attaquant de Manchester United Marcus Rashford n’aime pas ses rivaux de Premier League Manchester City et Liverpool FC. Et Rashford n’hésite pas à admettre qu’il déteste davantage Liverpool, mais ajoute qu’ils sont également les plus grands rivaux de Man United grâce à une longue histoire entre les deux clubs.

Man United et Liverpool sont deux des clubs les plus titrés de l’histoire du football anglais, mais leur rivalité est antérieure à l’ère de la Premier League. Man United a remporté 20 titres de champion avec Liverpool deuxième avec 19 trophées contre leur nom.

“Liverpool. Je n’aime pas Liverpool et City”, a déclaré Rashford sur Ininterrompu.

“De toute évidence, Liverpool a une histoire, donc c’est un peu plus amer mais, avec City, c’est comme si vous ne les aimiez pas mais vous n’avez pas vraiment de raison massive de ne pas les aimer. Vous venez de grandir et il y a deux côtés de Manchester, l’un porte du bleu clair et l’autre du rouge. Mais la rivalité avec Liverpool, ça se ressent beaucoup plus”, a-t-il ajouté.

Rashford a ensuite expliqué comment le fan de Liverpool, le club qui joue sur son terrain d’Anfield, peut vous enlever le match.

«Leurs fans peuvent vous enlever le jeu. Si vous les laissez faire, ils peuvent vous le retirer. Lors de mon premier match à Anfield, j’ai failli être expulsé tout de suite et je ne suis pas un joueur malveillant – je n’essaierais pas de blesser quelqu’un exprès », a-t-il déclaré.

Rashford, 24 ans, a représenté Man United lors de 303 matchs et a marqué 93 buts dans toutes les compétitions.

Ces dernières années, Manchester City a fait des progrès remarquables. Ils ont remporté huit titres de champion, mais six d’entre eux sont venus au cours des 10 dernières années.

Man United a terminé sixième du classement de la Premier League la saison dernière avec ses rivaux de la ville qui ont remporté un autre titre. Ils n’ont pas non plus réussi à se qualifier pour la Ligue des champions et, par conséquent, les rumeurs selon lesquelles leur attaquant vedette Cristiano Ronaldo souhaitait quitter le club se sont accélérées ces dernières semaines.

