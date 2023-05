Liverpool organise une fête scintillante alors que les fans bravent les grévistes du rail pour assister à la finale du concours Eurovision de la chanson

La Grande-Bretagne a organisé une glorieuse fête scintillante hier soir pour la finale du Concours Eurovision de la chanson.

Les fans sont arrivés à Liverpool avec des Union Jacks drapés autour de leurs épaules, malgré les syndicats kill-joy qui ont provoqué le chaos sur les chemins de fer avec des grèves de train hier.

APE

La Grande-Bretagne a organisé une glorieuse fête scintillante hier soir pour la finale du Concours Eurovision de la chanson à Liverpool[/caption] Images de couverture

Armenia Entry Brunette a interprété la chanson Future Lover[/caption] Pennsylvanie

L’entrée britannique Mae Muller a clôturé le spectacle avec son morceau I Wrote a Song[/caption]

L’événement musical international très apprécié s’est tenu ici après le triomphe de l’Ukraine l’année dernière, mais n’a pas pu accueillir la compétition en raison de l’invasion russe.

Mae Muller, 25 ans, née à Londres, a représenté le Royaume-Uni avec son hit I Wrote A Song, tandis que le duo de musique électronique ukrainien Tvorchi est également monté sur scène.

Graham Norton de Virgin Radio, la chanteuse ukrainienne Julia Sanina, l’actrice Hannah Waddingham et la chanteuse Alesha Dixon ont animé l’extravagance étoilée.

Il a également présenté une apparition surprise au piano de la princesse de Galles dans le film d’ouverture.

Il y a eu des performances des premiers et deuxièmes prix de l’année dernière – l’Orchestre Kalush d’Ukraine et le Sam Ryder du Royaume-Uni – ainsi qu’une célébration de l’incroyable contribution de la ville hôte au monde de la musique pop, mettant en vedette six anciens lauréats de l’Eurovision – dont Sonia de Liverpool.

Graham a également partagé les tâches de commentaire avec Mel Giedroyc, tandis que la comédienne Catherine Tate a livré les points du Royaume-Uni.

Reuter

L’entrée de la Pologne, Blanka, a rendu hommage à Bucks Fizz lors de sa performance de Solo[/caption] Alex Bramall

La princesse de Galles a joué du piano dans le cadre de la séquence scintillante du film d’ouverture de l’Eurovision[/caption]

La présentatrice Hannah a déclaré que le Royaume-Uni était « très fier » de « prendre les rênes » et d’accueillir au nom de l’Ukraine, tandis que Julia a remercié le public britannique.

Graham a ajouté: « Unis, nous sommes – eh bien, ici. Mais en coulisses, la concurrence est féroce.

L’entrée autrichienne Teya et Salena ont été les premières candidates à se produire pour la finale, chantant leur entrée Who The Hell Is Edgar?.

L’animatrice Alesha a fait référence au nouveau roi et à la nouvelle reine dans un rap qui lui est propre.

Elle a déclaré: « Six actes et la compétition bat son plein, quelle semaine ça a été. Tous des tueurs, pas de remplissage, bravo au roi Charles et à la reine Camilla.

Le couple royal a récemment visité le site du concours et les patrons ont déclaré qu’il était « assez bien informé sur l’Eurovision et aimait regarder dans les coulisses ».

Le directeur de l’Eurovision, Martin Green, a révélé hier que le président ukrainien Volodymyr Zelensky n’avait pas été consulté au sujet de l’émission pour s’assurer que l’événement restait une « zone sans politique ».

M. Green a déclaré: « Parfois, la culture, les médias et la danse peuvent mieux décrire ce que nous ressentons et ce que nous voulons ressentir que les mots et les politiciens. »

Alors que les grèves des trains ont provoqué le chaos hier, une famille ukrainienne s’est dirigée à 200 miles au nord pour célébrer le concours.

Olena Ablaieva et sa fille Vasylysa, 14 ans, vivent dans une famille d’accueil à Sidcup, dans le sud-est de Londres, depuis l’invasion russe.

Olena a déclaré: «Nous n’avions aucun doute sur notre voyage à Liverpool.

« C’est agréable de voir des drapeaux ukrainiens et des symboles ukrainiens partout.

« Je me sens chez moi. Nous apprécions votre soutien et notre amitié.

« Nous voulions aussi faire quelque chose de sympa pour les gens d’Angleterre.

« J’ai apporté des bonbons que je veux partager avec tous ceux qui veulent en savoir un peu plus sur l’Ukraine. »

Alamy

L’entrée de la Moldavie Pasha Parfeni interprète la chanson Soarele şi Luna[/caption] Alex Bramall

KATE A UN RÔLE CLÉ DANS L’OUVERTURE LA princesse de Galles a joué du piano dans le cadre de la scintillante séquence de film d’ouverture de l’Eurovision – dans une tenue pour honorer l’Ukraine et des boucles d’oreilles que lui a données feu la reine. Kate, 41 ans, a fait une apparition inattendue après avoir enregistré l’instrumental – créé par les musiciens Joe Price et Kojo Samuel – au château de Windsor plus tôt ce mois-ci dans une production de la BBC. La royale, star du couronnement du roi le week-end dernier, portait une robe bleue Jenny Packham en hommage à l’Ukraine déchirée par la guerre et des bijoux ayant appartenu à Elizabeth II. Le film présentait également l’orchestre ukrainien Kalush jouant la chanson gagnante de l’année dernière dans une station de métro de Kiev. Lord Andrew Lloyd Webber, le finaliste britannique de l’année dernière Sam Ryder et Joss Stone étaient également parmi ceux qui ont contribué au film réconfortant. Kate avait révélé son talent musical caché en décembre 2021 lorsqu’elle jouait du piano lors d’un concert de chants de Noël filmé à l’abbaye de Westminster. Et un spectateur à Liverpool hier soir a déclaré: «C’était fantastique d’avoir une apparition de Kate, même si c’était par vidéo – et la foule a adoré. « Elle avait de nouveau l’air incroyable. »