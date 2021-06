Liverpool obtient le feu vert pour augmenter la capacité d’Anfield à plus de 61 000

Liverpool a obtenu un permis de construire pour son projet d’agrandissement du stand d’Anfield Road, ce qui augmenterait la capacité d’Anfield à plus de 61 000, a annoncé mardi le conseil municipal de Liverpool.

Le réaménagement augmentera la capacité du terrain d’environ 7 000, faisant d’Anfield le troisième plus grand stade de Premier League en termes de capacité, après Old Trafford de Manchester United et le stade Tottenham Hotspur.

Liverpool a également été autorisé à accueillir jusqu’à six concerts et événements majeurs à Anfield pour une période de cinq ans.

« C’est une étape importante dans notre cheminement pour attirer plus de supporters à Anfield », a déclaré Andy Hughes, directeur général de Liverpool, dans un communiqué.

« Nous avons subi une période de consultation publique en deux étapes au cours du processus de planification du projet et je tiens à remercier tous ceux qui ont offert une contribution à cela.

« Au cours d’une année très imprévisible, nous recherchons des certitudes pour avancer dans ce projet et il reste encore des étapes à franchir pour y parvenir. »

Liverpool a achevé l’agrandissement du stand principal en 2016, ce qui a porté sa capacité à 54 000.

