Liverpool nomme Jorg Schmadtke au poste de directeur sportif

Jorg Schmadtke a déjà travaillé en Bundesliga avec Wolfsburg. Maja Hitij/Getty Images

Liverpool a nommé Jorg Schmadtke au poste de nouveau directeur sportif du club, a annoncé mardi l’équipe de Premier League, alors qu’elle cherche à se reconstruire pour la saison prochaine après avoir échoué à obtenir la qualification en Ligue des champions.

Schmadtke a passé plus de quatre ans dans le même rôle en Bundesliga à Wolfsburg avant de partir en début d’année. Il a occupé des postes similaires à Cologne, Hanovre et Alemannia Aachen.

Schmadtke commencera son nouveau rôle à Liverpool le 1er juillet et remplacera Julian Ward, qui part après 12 mois à ce poste et plus d’une décennie à Anfield.

« Jorg travaillera avec notre département des opérations de football alors qu’il continue de fournir un soutien à Jurgen Klopp, conformément à nos efforts continus pour continuer à grandir et à développer le club dans tous les domaines », a déclaré Mike Gordon, président des propriétaires de Liverpool, Fenway Sports Group. dit dans un communiqué.

« Nous devons également dire au revoir affectueux à Julian Ward, qui nous a servi avec une diligence, un courage et une énergie sans faille dans un certain nombre de rôles. »

Liverpool a terminé cinquième de la Premier League, en dehors des places de qualification pour la Ligue des champions pour la première fois depuis 2016-17.