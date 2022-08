Liverpool ne signera que les «bons joueurs» au milieu de la crise des blessures

Le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, a déclaré vendredi qu’une liste croissante de blessures au club était préoccupante, mais a ajouté qu’il ne ferait pas de folies sur le marché des transferts juste pour renforcer son équipe.

Liverpool, qui a été tenu en échec par un décevant match nul 2-2 par le nouveau promu Fulham le week-end d’ouverture, a été blessé par plusieurs joueurs clés, dont Thiago Alcantara, Naby Keita, Diogo Jota, Ibrahima Konate et Kostas Tsimikas.

“Nous avons des blessures, c’est comme ça. C’est une question de combien de temps les joueurs seront absents”, a déclaré Klopp avant le match de lundi contre Crystal Palace à Anfield.

“Il existe différentes solutions pour cela. L’une d’elles est le marché des transferts. Cela n’a de sens que si nous pouvons faire venir le bon joueur – le bon joueur, pas un joueur. Dans certains cas, ce n’est pas possible, dans d’autres cas extrêmement difficile.”

Tsimikas reprendra l’entraînement plus tard vendredi tandis que Keita devrait être de retour lundi. Des sources ont déclaré à ESPN que Thiago, une figure cruciale du milieu de terrain central, sera hors de combat jusqu’à six semaines après s’être blessé aux ischio-jambiers contre Fulham.

“Toutes les autres solutions sont à l’intérieur de l’équipe… si nous avions la bonne solution [in the transfer market] alors nous l’aurions déjà fait. Nous ne sommes pas têtus”, a déclaré Klopp.

Les absences offrent une opportunité au jeune milieu de terrain Harvey Elliott, qui a signé jeudi un nouveau contrat à long terme à Anfield.

“C’est un garçon fantastique et un super joueur”, a ajouté Klopp. “Il a eu une bonne pré-saison et est toujours en lice pour commencer … bien sûr, il est [in my plans].

L’Allemand a déploré le lent départ de son équipe contre Fulham et a déclaré qu’ils devaient être allumés dès le départ contre Palace, qui a perdu 2-0 contre Arsenal lors de son premier match de saison.

“Cela pourrait être un signe d’avertissement, bien sûr”, a déclaré Klopp. “C’était comme une défaite et c’est ce que nous avons ressenti lorsque nous avons quitté le stade.

“Avoir un démarrage lent ne signifie pas que vous recommencerez, mais c’est un signe, alors utilisez-le comme information et partez de là.”