Liverpool ne se qualifiant pas pour la Ligue des champions laissera une décennie de problèmes

Il y a quinze jours, j’avais encore Liverpool pour terminer deuxième.

Je ne pouvais voir que deux équipes – les Reds et Manchester City – ayant la capacité de gagner un nombre à deux chiffres de matchs et cela signifiait qu’il n’y avait qu’un seul résultat.

Qu’ils seraient à nouveau parmi les deux premiers avec City, juste en ramenant mon ancien club au titre.

Mais oubliez cela maintenant parce que le recul de Liverpool a été si mauvais qu’ils sont maintenant en train de se battre pour terminer dans le top six, sans parler du top quatre.

Et, soyons francs, si cette équipe termine en dehors des places de la Ligue des champions, même avec les blessures qu’elle a subies, alors l’énorme pierre angulaire de la décennie à venir qui a été mise en place la saison dernière aura été réduite en mille morceaux avant d’en mettre un autre. niveau dessus.

Les signatures potentielles réfléchiraient à deux fois avant de déménager à Anfield alors que, il y a à peine un mois, elles auraient rongé le morceau.

Et ceux qui sont déjà au club – Mo Salah en particulier – pourraient se demander si le moment est venu de changer cet été.

La forme de Liverpool est médiocre, et vous pouvez voir et sentir que le plus gros produit dont ils disposaient la saison dernière – la confiance – a complètement disparu.