Liverpool ne peut pas jouer au Monopoly dans la fenêtre de transfert de janvier

Le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, a suggéré que Cody Gakpo pourrait être leur seule signature majeure de la fenêtre de janvier, affirmant que le club “ne peut pas jouer comme Monopoly” sur le marché des transferts et qu’il a “foi et confiance” dans les joueurs à sa disposition.

Avec les attaquants Luis Diaz et Diogo Jota tous deux écartés en raison d’une blessure, Liverpool a fait venir Gakpo, qui a marqué trois buts pour les Pays-Bas lors de la Coupe du monde, du PSV Eindhoven pour un montant initial de 37 millions de livres sterling.

“Je ne veux décevoir personne, mais nous avons signé un joueur exceptionnel comme Cody Gakpo et la prochaine chose que vous pouvez lire est:” Qui ensuite? “”, A déclaré Klopp.

“Nous ne pouvons pas jouer comme Monopoly. Nous ne l’avons jamais fait … C’est une grande partie de ma philosophie, travailler avec foi et confiance avec les joueurs que nous avons et ne pas les interroger constamment en leur disant que nous avons besoin d’un autre joueur à leur place. “

Après un mauvais début de saison, Liverpool compte 15 points de retard sur le leader Arsenal, mais a remporté ses quatre derniers matches de championnat pour se hisser à la sixième place avant le déplacement de lundi à Brentford.

Jurgen Klopp devra peut-être attendre plus de renforts pour son équipe de Liverpool. Photo de Michael Regan/Getty Images

Pendant ce temps, Virgil van Dijk a déclaré qu’il utilisait la douleur de la défaite des Pays-Bas aux tirs au but en Coupe du monde contre les futurs champions argentins comme carburant pour remettre la saison de Liverpool sur les rails.

Van Dijk a été l’un des deux joueurs néerlandais à manquer la fusillade après un quart de finale de mauvaise humeur terminé 2-2. Il a déclaré que son objectif était désormais de ramener Liverpool, sixième, dans le top quatre de la Premier League, bien qu’un défi pour le titre semble peu probable car ils ont 15 points de retard sur le leader Arsenal.

“Cela m’a … motivé ici [at Liverpool]. Nous avons pas mal de points de retard sur Arsenal mais la saison pourrait être très folle, très étrange”, a-t-il déclaré. “Nous devons être réalistes et nous ne pensons pas au titre pour le moment. Nous devons nous concentrer sur le match qui nous attend, gagner des matchs, et ensuite nous verrons.”