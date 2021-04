Jurgen Klopp a déclaré que Liverpool « n’avait pas grand chose à perdre » lors de son match retour en quart de finale de la Ligue des champions contre le Real Madrid à Anfield, admettant qu’un retour après leur défaite 3-1 au match aller sera « incroyablement difficile ».

Les buts de Vinicius Junior et Marco Asensio ont mis Madrid 2-0 avant la mi-temps au stade Alfredo di Stefano la semaine dernière, avant que Mohamed Salah n’attrape un but crucial à l’extérieur, et Vinicius en ajoute un troisième pour l’équipe locale.

« Quand vous êtes 3-1, il semble que vous êtes déjà sorti », a déclaré Klopp lors de sa conférence de presse avant le match mardi. « Cela signifie que vous n’avez pas grand chose à perdre. Nous allons essayer … C’était un résultat qui a montré les performances de la nuit. Nous n’étions pas aussi bons que nous aurions dû l’être, mais c’était seulement la première moitié. «

L’équipe de Klopp a réussi un retour européen mémorable en 2019 lorsqu’une victoire 4-0 sur Barcelone et Anfield les a vus renverser un déficit de 3-0 au match aller.

« Pour moi, la performance est beaucoup plus importante que le résultat », a déclaré Klopp. « Nous devons jouer aussi bien que nous le pouvons et nous verrons où le résultat nous mène … Il s’agit de gagner des matchs de football. Si nous nous retrouvons avec un retour, je n’ai aucune idée … si nous pouvons le voir. , alors c’est possible, mais c’est toujours incroyablement difficile. «

Liverpool a fait face à un défi moins intimidant en Ligue des champions il y a un an lorsqu’il a été battu 1-0 par l’Atletico Madrid lors de leur huitième de finale aller.

Ils ont failli renverser cette égalité à Anfield, avant de finalement perdre 3-2 en prolongation lors de leur dernier match avant le verrouillage forcé du COVID-19.

Le Real Madrid se rend à Anfield sans un certain nombre de joueurs défensifs clés, avec Sergio Ramos, Raphael Varane, Dani Carvajal et Lucas Vazquez tous absents – mais Klopp s’est dit plus préoccupé par leur menace offensive, décrivant Vinicius comme un « talent exceptionnel ».

« Je ne sais pas si quelqu’un dans le monde peut empêcher le Real Madrid d’avoir des chances », a ajouté Klopp. « Vous devez défendre à votre plus haut niveau car leurs qualités offensives sont incroyables. Leur premier but était un bon exemple, pour la plupart des équipes dans le monde, ce n’est même pas une demi-chance. La passe de Toni Kroos, la première touche et le la finition était incroyable. «

Andy Robertson a également fait l’éloge de la ligne avant « de haute qualité » de Madrid et a défendu son coéquipier Trent Alexander-Arnold des récentes critiques auxquelles il a été confronté depuis qu’il a été exclu de l’équipe d’Angleterre.

« Lorsque les joueurs de classe mondiale n’atteignent pas les niveaux qu’ils ont atteints, les gens les critiquent plus que les joueurs ordinaires », a déclaré Robertson. «Je sais que c’est difficile pour Trent, mais il devrait le prendre comme une sorte de compliment.

« Bien sûr, il a lutté contre Madrid en milieu de semaine, mais nous l’avons tous fait. Aucun de nous n’a bien joué, mais on en dit plus sur la performance de Trent que sur celle de quiconque. »