Liverpool met en vedette l’incroyable réaction de Mo Salah et Andy Robertson face à la transformation corporelle de Jordan Henderson

Les joueurs de Liverpool Mo Salah et Andy Robertson ont été stupéfaits par la transformation physique de Jordan Henderson alors que les Reds revenaient pour l’entraînement de pré-saison.

L’équipe de Liverpool a repris l’entraînement mardi alors que les préparatifs pour la saison 2023/24 commencent, avec de nouvelles recrues Alexis Mac Allister et Dominik Szoboszlai repérés au centre de formation AXA.

Cependant, il semblait que l’apparence physique de Henderson était le principal sujet de discussion de Mo Salah et Andy Robertson. Alors que leur capitaine de 33 ans effectuait des évaluations sur le terrain d’entraînement, le duo a commenté son apparition en termes élogieux, bien qu’exagérés.

Dans un vidéo mise en ligne par Liverpool sur TwitterSalah crie: « Tu vois ça? Mon Dieu » à Robertson, qui se joint à lui pour souligner le travail hors saison qu’Henderson a fait.

« Wow, quel corps », a déclaré Robertson. « C’est toute cette boxe, n’est-ce pas ? Quel corps !

Salah et Robertson n’auront peut-être pas beaucoup plus d’occasions d’apprécier la transformation de Henderson – par moquerie ou autrement – cependant, l’international anglais étant lié à un transfert vers l’équipe saoudienne d’Al-Ettifaq, dirigée par Steven Gerrard.

Jordan Henderson revient pour l’entraînement de pré-saison à Liverpool (Crédit image : Getty Images)

Liverpool, quant à lui, disputera cinq matchs de pré-saison avant son premier match de Premier League contre Chelsea le 13 août à Stamford Bridge, avec Jurgen Klopp prêt à mettre son équipe à l’épreuve avant la saison où ils chercheront à se racheter.

Les Reds affronteront deux matches contre les équipes de 2.Bundesliga, Karlsruher SC et Greuther Furth, les 19 et 24 juillet, avant de se rendre à Singapour pour affronter Leicester City et le Bayern Munich.

Leur dernier match de pré-saison aura lieu le 7 août à Deepdale, où ils affronteront le SV Darmstadt.

Les joueurs de Liverpool ont repris l’entraînement de pré-saison mardi (Crédit image : Getty Images)

