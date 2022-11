Liverpool mène le Real Madrid pour Bellingham

La fenêtre de transfert d’été est fermée pour les ligues majeures en Europe. Cependant, avec un œil sur janvier, il y a beaucoup de ragots tourbillonnant sur qui déménage où. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Liverpool mène pour Bellingham

Le Real Madrid n’a actuellement pas l’intention de respecter l’évaluation du Borussia Dortmund pour Jude Bellinghamécrit sport.

Alors que le milieu de terrain de 19 ans est considéré comme la signature prioritaire de l’équipe de la Liga pour l’été, le club de Bundesliga recherche une somme d’environ 150 millions d’euros pour se séparer de lui.

Le rapport suggère que le Real Madrid n’aurait aucune intention d’égaler ce chiffre, et ils chercheront également à négocier des frais inférieurs aux demandes actuelles de BVB.

Les représentants de Bellingham auraient indiqué la préférence de l’international anglais pour passer au Santiago Bernabeu, mais Liverpool – qui, selon les clubs de Premier League, sont les premiers dans la course – est optimiste quant à sa possibilité de le faire passer devant. Los Blancos.

La valeur de transfert de l’ancienne star de Birmingham City a récemment été évaluée à 202 millions d’euros par l’Observatoire du football CIES, la valeur la plus élevée de tous les joueurs de la Coupe du monde.

– Le Paris Saint-Germain garde toujours un œil sur l’AC Milan Raphaël Léaocomprend Mundo Deportivo. Il est rapporté que le Rossoneri souhaitaient parvenir à un accord avec l’ailier international portugais avant qu’il ne se dirige vers la Coupe du monde, mais ils n’ont jusqu’à présent pas été en mesure de s’entendre sur de nouvelles conditions. Leao, 23 ans, reste sous contrat à San Siro jusqu’à l’été 2024, et il a également déjà été lié à Chelsea.

– La Juventus s’intéresse au défenseur central de Naples Kim Min Jaeselon Ekrem Konour. L’arrière central de 26 ans a connu un début de vie réussi à Naples depuis qu’il a quitté Fenerbahçe cet été, et il semble que ses performances commencent à attirer l’attention de plus de clubs. Il a fait 20 apparitions pour l’équipe de Luciano Spalletti dans toutes les compétitions cette saison, marquant deux fois.

– Chris Petit espère rester à l’AS Roma, révèle Fabrice Romano. Il est entendu que le défenseur de 32 ans vise plus de succès avec le Giallorossi, et son agent a révélé qu’il se sentait “très positif” à propos du club. Le contrat de l’ancienne star de Manchester United doit expirer l’été prochain.

– Denis Suárez pourrait quitter le Celta Vigo en janvier, rapporte Marque. L’équipe de LaLiga n’a jusqu’à présent pas réussi à lui garantir un nouveau contrat avec le club, et le milieu de terrain offensif de 28 ans aura la possibilité de signer un pré-contrat avec un autre club en janvier lorsque son contrat entrera en finale. six mois. L’ancien joueur de Barcelone n’a pas encore fait son apparition dans la campagne en cours.

– L’Atletico Madrid pourrait bientôt être contraint de déplacer des joueurs pour éviter des difficultés financières, rapporte Mundo Deportivo. João Félix est considéré comme l’un des joueurs que l’équipe de Diego Simeone est prête à quitter, et le PSG et Manchester United sont les deux équipes les plus liées à l’acquisition de la signature de l’attaquant de 23 ans. Felix est sous contrat au Wanda Metropolitano jusqu’à l’été 2024.