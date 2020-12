HERNING, Danemark: Liverpool n’a pas réussi à s’appuyer sur son but le plus rapide de l’histoire de la Ligue des champions, faisant match nul 1-1 au nouveau venu du tournoi, le FC Midtjylland, lors de leur dernier match de groupe mercredi.

Mohamed Salah est devenu le meilleur buteur de Liverpool en Ligue des champions lorsqu’il a sauté sur une passe arrière lâche pour traverser et enfoncer le ballon dans les jambes du gardien de but après seulement 55 secondes. C’était son 22e but en Ligue des champions, un de plus que Steven Gerrard.

Déjà qualifié en tant que vainqueur du Groupe D, Liverpool a reposé un certain nombre de joueurs clés bien que Salah ait joué tout le match et Midtjylland en a profité pour remporter le match contre les champions anglais en seconde période.

Après qu’Evander ait frappé la barre transversale d’un tir féroce, Alexander Scholz a valu à Midtjylland son deuxième point de la première campagne de phase de groupes en convertissant un penalty à la suite d’une faute sur Anders Dreyer par le gardien de Liverpool Caoimhin Kelleher.

Les deux équipes ont eu des buts refusés dans les dernières minutes, Midtjylland pour hors-jeu et Liverpool pour un handball contre Sadio Mane.

Midtjylland a terminé à la dernière place, à cinq points de l’Ajax, qui a perdu 1-0 contre l’Atalanta mercredi alors que l’équipe italienne rejoignait Liverpool dans les 16 derniers.

