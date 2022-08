Liverpool marque 9 buts lors de la victoire contre Bournemouth: comment les médias sociaux ont réagi

Liverpool a marqué cinq buts en première mi-temps alors qu’il battait Bournemouth 9-0 à Anfield samedi pour sa première victoire en Premier League de la saison.

La victoire catégorique a égalé le record de Premier League pour la plus grande marge de victoire. L’exploit de neuf buts a déjà été réalisé deux fois – d’abord, lorsque Leicester City a gagné 9-0 contre Southampton en octobre 2019, et à nouveau lorsque Manchester United a répété le score contre Southampton en février 2021.

Après quelques difficultés en début de saison – dont une défaite 1-0 contre Manchester United lundi dernier – Liverpool a dûment livré, avec Luiz Diaz et Harvey Elliott en moins de 10 minutes. Le but de Trent Alexander-Arnold et le doublé de Roberto Firmino ont ajouté à la misère de Bournemouth, le but contre son camp de Virgil van Dijk et Chris Mepham faisant également grimper le score.

Le remplaçant Fabio Carvalho a marqué son premier but pour Liverpool et Diaz l’a couronné pour les Reds.

Voici comment les médias sociaux ont réagi à la victoire :

C’est bon, Mo. Une victoire est une victoire…

Quand Liverpool gagne 9-0 mais que tu n’arrives pas à marquer ou à faire une passe décisive… pic.twitter.com/Kwi6vjbR0M — ESPN FC (@ESPNFC) 27 août 2022

Un peu de respect pour le patron.

9 – Avec la victoire 9-0 d’aujourd’hui contre Bournemouth, Jürgen Klopp a célébré la plus grande victoire en compétition de sa carrière de manager. Enregistrement. #LIVBOU pic.twitter.com/IdiCqapanz – OptaFranz (@OptaFranz) 27 août 2022

Ce fan de Southampton qui souffre depuis longtemps (qui a vu son équipe subir deux défaites 9-0 différentes) peut maintenant pousser un soupir de soulagement.

C’EST LE MEILLEUR JOUR DE MA VIE j’ai besoin de m’allonger. – L’UN OU L’AUTRE des 9-0 a été mentionné (@9_0Mentioned) 27 août 2022

Oui, parler et s’embrasser à 100 % aide.

DM nous si tu as besoin de parler, @afcbournemouth 🤝 https://t.co/nrd7RqHMfY — Southampton FC (@SouthamptonFC) 27 août 2022

Mode maître activé.

Liverpool après lundi soir dernier. pic.twitter.com/U15Vqp0Q8q – Montre Anfield (@AnfieldWatch) 27 août 2022

Pas de “jour de congé” ici pour le côté de Klopp.