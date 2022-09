Liverpool, Manchester United, Real Madrid ? Quel club convient à Bellingham ?

Le milieu de terrain du Borussia Dortmund Jude Bellingham est l’une des stars du futur. Alex Pantling/Getty Images

Milieu de terrain du Borussia Dortmund Jude Bellingham est l’un des noms sur toutes les lèvres lorsqu’on considère qui est le meilleur jeune joueur du football mondial. (Il est arrivé 4e sur la liste des 39 U21 d’ESPN à partir d’avril.)

Toujours âgé de seulement 19 ans, Bellingham a fait sa marque en Bundesliga allemande au cours des deux dernières années depuis qu’il a effectué un transfert de 30 millions d’euros de Birmingham City en 2020. Désormais, Dortmund valorise ses services à plus de 120 millions d’euros, mais sans clause de libération dans son contrat (contrairement Erling Haalandqui a déménagé à Manchester City pour 60 millions d’euros en provenance de Dortmund cet été), le ciel est la limite pour Bellingham.

Certains des meilleurs clubs d’Europe ont repéré l’international anglais, alors lequel a le plus besoin de lui ? Et qui convient à son style de jeu ?

LIVERPOOL

Liverpool réclame un milieu de terrain aux qualités techniques et physiques de Bellingham. Alors que le manager Jurgen Klopp prépare le club pour sa prochaine phase de développement, tout le milieu de terrain pourrait être remanié au cours des prochaines fenêtres de transfert. En raison de blessures ou d’une forme défavorable, Klopp a dû bricoler au milieu de terrain sans apparemment trouver les bonnes combinaisons.

Non seulement les blessures ont été évitées Naby Keïta et Alex Oxlade Chamberlain d’obtenir une course constante dans l’équipe, mais la prochaine génération de 21 ans Curtis-Jones et 19 ans Harvey Elliot ne sont pas encore convaincus que leur avenir à long terme se situe au centre du milieu de terrain. Ensuite, il y a la question de combien de temps les anciens combattants James Milner (36) et Jordan Henderson (32 ans) peut continuer à faire face à l’intensité et au dynamisme nécessaires pour disputer 40 à 50 matchs par saison. La seule chose sûre c’est que Fabinho (28) fournira l’ancre.

Avec toute l’incertitude entourant le milieu de terrain actuel de Liverpool, l’athlétisme de Bellingham (il ne manque presque jamais un match) et sa polyvalence seraient parfaits pour Klopp, alors qu’il pourrait potentiellement assumer les fonctions de meneur de jeu d’un autre milieu de terrain sujet aux blessures : Thiago Alcántara. Mais une question demeure : à quel point Bellingham aurait-il envie de rejoindre une équipe qui est un travail en cours ? Il serait un élément central de toute équipe qu’il rejoindrait, mais à Anfield, il pourrait finir par être mélangé au lieu de jouer un rôle plus stable.

MANCHESTER CITY

Le milieu de terrain de Manchester City peut sembler être une machine lisse et bien huilée, mais il y a encore quelques raisons pour lesquelles Bellingham est intéressé par le côté bleu de Manchester. Alors que le rôle de milieu de terrain est bien couvert par Rodri et Kalvin Phillips, la tendance de Guardiola à laisser de la place à l’itinérance, à l’échange de positions et à la créativité parmi les milieux offensifs centraux les plus avancés conviendrait bien à Bellingham. En effet, la polyvalence de l’ancienne star de Birmingham – ses entreprises passées incluent en tant que milieu de terrain large et n ° 10 – aurait probablement Pep Guardiola se frottant les mains par anticipation.

De plus, l’avenir à long terme de Bernardo Silva – avec l’intérêt signalé à la fois de Barcelone et du Paris Saint-Germain – pourrait bien redevenir un sujet cet été, tandis que Ilkay GündoganL’accord actuel de Bellingham devrait expirer en 2023. Pour un club qui aime planifier à l’avance – sachant parfaitement que les milieux de terrain box-to-box de la qualité, de l’âge et de la flexibilité de Bellingham sont rares – on s’attendrait à ce que City soit sur haut des développements.

Avec le jeune de 19 ans qui construit déjà une bonne entente avec Phil Foden du côté anglais, et voyant avec quelle facilité son ancien coéquipier de Dortmund Erling Haaland s’est installé à l’Etihad, il ne manquera pas de voix pour parler d’un déménagement à l’Etihad si City décidait de poursuivre ses intérêts.

Jude Bellingham renouer avec Erling Haaland à Man City serait une perspective effrayante. Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

MANCHESTER UNIS

Dans une équipe manquant généralement de dynamisme et de coureurs fluides au milieu de terrain, Bellingham offrirait au manager Erik ten Hag un éventail d’options à Old Trafford. United ayant raté la signature de Barcelone Frenkie de Jong en été, Bellingham offrirait certains des mêmes attributs et peut-être plus.

Alors que De Jong est sans doute le milieu de terrain le plus stratégique de la paire, Bellingham aime également ramasser le ballon en profondeur et améliore sa portée de passe. Cependant, c’est la capacité de ce dernier à connecter la défense et l’attaque avec ses dribbles et ses balles résistantes à la pression qui pourraient le voir devenir le chaînon manquant à Old Trafford. Il ajouterait également une menace pénétrante qui manque actuellement cruellement au milieu de terrain de Manchester United.

United a deux joueurs qui pourraient effectuer des tâches similaires – Fred et Donny van de Beek – mais les deux n’ont pas encore eu l’impact escompté, de sorte que la capture potentielle de Bellingham pourrait s’avérer être l’une des signatures les plus vitales du club au cours de la dernière décennie.

REAL MADRID

Bien qu’ils aient déjà une pléthore d’options au milieu de terrain central, la Liga et les champions d’Europe auraient toujours un intérêt pour Bellingham. Comme le prouvent leurs dépenses considérables pour attirer des talents de classe mondiale tels que Eduardo Camavinga (31 M€) et Aurélien Tchouameni (80 millions d’euros), les géants espagnols sont omniprésents chaque fois qu’il y a une opportunité de sécuriser les meilleurs jeunes joueurs du coin. La tentation d’en ajouter un autre à Bellingham pourrait toujours être dans leurs exigences techniques et leurs moyens financiers, en supposant qu’ils ne fassent pas un autre jeu pour décrocher l’attaquant du PSG. Kylian Mbappé.

Avec Luka Modric, Toni Kroos, Federico ValverdeCamavinga et Tchouameni se battaient tous pour les places, il a été largement discuté de la manière dont le Real Madrid pourrait intégrer toutes ses stars dans un milieu de terrain fonctionnel avant que le transfert de 70 millions d’euros de Casemiro à Manchester United ne libère de l’espace.

Il n’est donc pas difficile d’envisager que Bellingham trouve une place naturelle au milieu de terrain de Bernabeu dans un an. Les contrats de Modric (37 ans) et Kroos (32 ans) expirent alors, mais l’Anglais pourrait théoriquement les remplacer tous les deux, faisant de lui une attraction majeure. Deux départs aussi médiatisés laisseraient Valverde (24 ans) en tant que titulaire le plus expérimenté de Carlos Ancelotti au milieu de terrain central, mais la qualité et la compatibilité du quatuor potentiel feraient toujours des favoris madrilènes pour répéter leur gloire nationale et européenne.

CHELSEA

Chelsea a certainement l’argent pour se battre pour la signature de Bellingham, mais leur intérêt peut dépendre de la façon dont Carney Chukwuemeka évolue au cours de cette saison. Avec un ensemble de compétences pas trop éloigné de Bellingham – parmi plusieurs similitudes figurent leur progression de balle de première classe, leurs excellentes compétences de dribble dans les zones surpeuplées et leur capacité à avoir un impact important en transition – Chukwuemeka peut dépenser beaucoup dans la zone de milieu de terrain superflu après son déménagement de 15 millions de livres sterling d’Aston Villa cet été. Bien qu’il n’ait pas encore fait ses débuts seniors pour le club, il n’est peut-être pas loin.

Cependant, alors que Chelsea ne manque pas de nombre au milieu de terrain central, l’équipe manque toujours d’un joueur déterminant qui peut fournir des courses révolutionnaires et ajouter de la créativité dans le dernier tiers. Autant Bellingham et le nouvel entraîneur Graham Potter semblent être un match compatible – son jeu de pressing avide serait particulièrement apprécié – Chelsea pourrait avoir du mal à persuader le joueur de 19 ans de les rejoindre compte tenu des autres options sur la table.

RESTER A DORTMUND?

Bien sûr, il y a toujours la possibilité de rester à Dortmund. Bellingham connaît l’équipe et correspond bien au style, ayant inscrit 13 buts et 18 passes décisives en 100 matchs à ce jour.

Le contrat du milieu de terrain n’expire qu’en 2025, donc la balle est vraiment dans le camp de Dortmund pour l’année prochaine, mais l’équipe de Bundesliga voudra le prolonger – éventuellement avec l’inclusion d’une clause de libération importante. environ 150 millions d’euros.

Bellingham n’a que 19 ans, il aura donc tout le temps de réfléchir à son avenir à long terme.