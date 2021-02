L’ancien capitaine et entraîneur de Liverpool, Graeme Souness, a qualifié l’équipe actuelle de « touche facile » et d’ombre d’elle-même après la chute des champions dans un derby 2-0 contre Everton – leur quatrième défaite consécutive à domicile.

Dans une autre performance lamentable, l’équipe de Jurgen Klopp ne ressemblait en rien à l’équipe qui a remporté le titre de champion la saison dernière, mettant fin aux 30 années d’attente du club pour un championnat national.

La défaite fait suite à des défaites à Anfield par Burnley, Brighton & Hove Albion et Manchester City et était la première victoire d’Everton à Anfield depuis 1999.

« C’est l’ombre d’une équipe. Quand on pense à ce que Liverpool a été pendant trois ans – une équipe contre laquelle personne ne veut jouer, une équipe qui était toujours à l’avant-garde, super agressive, a dû être horrible jouez contre eux », a déclaré Souness, désormais expert chez Sky Sports.

« Et maintenant, tout le monde veut jouer contre eux. Ils sont faciles et ça me fait mal. »

Souness a remis en question l’approche adoptée par les joueurs de Liverpool face à l’affrontement avec leurs voisins du Merseyside qui ne les avaient pas battus en 20 rencontres de championnat.

« En tant que supporter de Liverpool, je suis profondément déçu par mon équipe. Il ne semblait pas qu’ils aient eu aucune énergie, aucun combat ou aucune réelle agression à leur sujet. La meilleure équipe a obtenu les points », a-t-il ajouté.

« Je pense qu’il n’y a aucun joueur de Liverpool qui peut sortir de ce terrain ce soir et penser » J’ai eu un bon match ce soir. « »

Liverpool est à la sixième place, à 16 points du leader Manchester City et doit maintenant se battre pour même faire partie du top quatre et se qualifier pour la Ligue des champions de l’année prochaine.

Le milieu de terrain Georginio Wijnaldum a déclaré qu’il était vital que Liverpool relève le défi avec le bon état d’esprit.

« Vous ne voulez pas vous apitoyer sur vous-même et ne voulez pas jouer le rôle de victime », a déclaré le milieu de terrain. «Vous voulez juste faire face à la situation et essayer de l’amener à une meilleure fin, ou à une bonne fin, même si vous savez que vous avez beaucoup de blessures.

« Je pense que c’est ainsi que nous devrions regarder la situation, non pas être les victimes, mais simplement essayer de la renverser. Nous avons beaucoup de jeux pour renverser la situation – si nous voulons considérer la situation comme des victimes, elle va être pire », dit-il.