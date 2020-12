Le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions aura lieu à 6 h HE (11 h GMT) et plusieurs des plus grands clubs d’Europe attendent de savoir qui seront leurs adversaires.

Les équipes du même pays ne peuvent pas être jumelées les unes contre les autres, tandis que les vainqueurs de groupe éviteront également de s’affronter en huitièmes de finale. Les gagnants ne feront pas face à l’équipe qui a terminé deuxième de leur groupe.

Les titulaires du Bayern Munich tentent de conserver le titre et, ayant remporté leur groupe, éviteront d’affronter Liverpool, Manchester City, la Juventus, le Paris Saint-Germain, Chelsea ou le Real Madrid.

Cependant, Barcelone a terminé deuxième de la Juve, et ils seront l’équipe à éviter pour les vainqueurs de groupe.

Top graines: Bayern Munich, Real Madrid, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Borussia Dortmund, Juventus, Paris Saint-Germain.

Seconde graines: Atletico Madrid, Borussia Monchengladbach, Atalanta, Séville, Latium, Barcelone, RB Leipzig.